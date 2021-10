Testy v pondělí odhalily 4262 nakažených covidem. ‚Rizikový model se naplnil,‘ míní Dušek

V Česku přibylo za pondělí 4262 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Radiožurnálu to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Ve srovnání s minulým pondělím je to přibližně o 1700 případů víc. A roste i počet lidí, kteří potřebují péči lékařů v nemocnici - je jich už přes 1000. „Rizikový scénář se naplňuje v podstatě už teď,“ varuje Dušek v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 9:17 26. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Duška již v Česku nastal rizikový scénář epidemie | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po víkendu poslední týdny skokově narůstal počet pozitivních případů - platí to i tentokrát?

Trend se potvrzuje. Za pondělí, tedy k úternímu ránu, přibylo 4262 nových případů, takže je evidentní, že jde o další růst při trendu daném reprodukčním číslem 1,6 až 1,8. Je to pondělní nárůst, který určitě není poslední v tomto týdnu. V minulém týdnu jsme naopak pozorovali setrvačně rostoucí trend až do pátku při relativně vyrovnaném počtu testů. To je další signál, že epidemie na podzim očekávatelně zrychluje svoje šíření, narůstá počet symptomatických záchytů nemoci a lze očekávat, že poroste i nemocnost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem

Rizikový scénář se naplňuje v podstatě už teď. K půlnoci nemocnice nahlásily 1055 nakažených covidem, což ještě není to úplně nejkritičtější číslo. Na JIP bylo nahlášeno 158 pacientů, takže i tady pozorujeme růst, který mezi týdny bude až 50 procent.

V úterý dopoledne chcete prezentovat možné scénáře epidemie. S jakými modely pracujete? Co jste museli změnit?

Nemuseli jsme změnit nic podstatného. Rizikový model bohužel předpokládal, že se významně nepodaří posunout v očkování. A zároveň předpokládal, že velmi nakažlivá varianta viru bude unikat vakcinaci. To se bohužel také stalo. Jen to zrychlení epidemie je o několik dnů rychlejší, než původní model ze srpna předpokládal. Čekali jsme, že v rizikovém scénáři k akceleraci dojde tento týden, ale on už nastal ke konci minulého týdne. Jinak se nic měnit nemuselo.

Bohužel, proočkovanost ve skupině nad 16 let je stále pod 70 procent, optimum by bylo významně nad 80. Proočkovanost vysoce seniorní a zranitelné populace je kolem 82 procent, což je perfektní, děkuji moc za to. Stále by to ale chtělo o devět procent více jako ve státech západní Evropy, které jsou v tom významně před námi.

Rizikový model se tak naplnil a stávající varianta viru částečně uniká vakcinaci. Vyprchává ochrana, což je u respiračních virů a vakcinace běžné a ještě to bude zesilovat. Vakcinace má evidentně silný ochranný efekt proti vážnému průběhu nemoci. V porovnání s minulým podzimem je počet nemocných lidí v nemocnicích velmi nízký.

Tento den bylo před rokem v nemocnicích už přes 6000 lidí - předpokládáte, že současná proočkovanost bude stačit na to, aby na podobná čísla nedošlo i letos?

Nechci říct, že si tím jsem jistý. Koronavirová krize mě naučila pokoře vůči přírodě. Ale je vysoce pravděpodobné, že máte pravdu. Počty hospitalizovaných nepochybně dál porostou, v tomto týdnu i v příštím. Počet nově nakažených a potencionálně zranitelných lidí je vysoký, tam stále očekáváme růst. Ale v žádném případě bychom se neměli dostat na podzim na čísla z minulého roku. Samozřejmě ale nemám křišťálovou kouli a nevím, co se stane v dalších třech až čtyřech týdnech, jak vysoko to může dostoupat.

Hrozí citelné oslabení Chytré karantény. Armáda má pomáhat jen do konce listopadu Číst článek

Takže souhlasíte s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO), když říká, že za pět až šest týdnů dojde ke zlomu?

Nechci říct, že nesouhlasím, ale nejsem si jistý, jestli to můžeme říct s takovou přesností. V tuto chvíli sleduji vývoj hlavních indikátorů - podíl symptomatických záchytů, který ukazuje na nástup podzimní sezony respiračních nemocí, která teprve začíná, pak je to relativní pozitivita indikovaných testů, ta sleduje virovou nálož a ukazuje, že podíl nakažených stále významně narůstá.

V nejvíce zatížených regionech má nákaza pořád tendenci akcelerovat skokově. Domnívám se, že v následujících dvou až třech týdnech budeme ještě pozorovat růst a za pět až šest týdnů dosáhneme plató (stagnace, pozn. red.), protože šíření narazí na potencionální strop. Očekávám také, že jak se čísla zhorší, tak populace změní své chování. Takže virus narazí na mantinely. Nedokážu tedy říct, jestli se epidemie za pět až šest týdnů zpomalí, ale přál bych si to.

Nedostatečná proočkovanost

Nejvíc šíří koronavirus stále mladí lidé, ale v posledním týdnu rostou i počty nakažených seniorů starších 65 let - projevuje se to i u očkovaných lidí v sociàlních službách, nebo je vakcíny stále dobře chrání?

Tam je naopak zpráva velmi pozitivní a zaklepejme, aby to tak zůstalo. Zrovna tento víkend jsme stahovali nová data ze sociálních zařízení. Máme je potvrzená ze dvou nezávislých zdrojů, takže jsem si jimi docela jistý. Jednak jsou to šetření krajských hygienických stanic, a jednak jsou to přímo individuální hlášení sociálních zařízení, protože jsou napojená na centrální systém. Oba zdroje potvrzují, že oproti září nakažených mírně přibylo, ale jsou to opravdu nízké desítky za celý říjen. Těžké průběhy nemoci jsou hlášeny v jednotkách případu. Vysoká proočkovanost klientů sociálních zařízení je evidentně chrání proti těžkému průběhu.

Jak je na tom Česko v porovnání s okolními zeměmi? V proočkovanosti populace za špičkou Evropy podle dat Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí výrazně zaostáváme.

Ano, velmi výrazně. A skoro bych řekl, že se nad tím musíme zamyslet. Nevěřím, že Češi jsou ve srovnání s Portugalci, Dány, Iry, Španěly tak významně proti vakcinaci a výrazně zatvrzelí. To prostě není možné. V dokončeném očkovaní populace nad 18 let, tam zaostáváme za nejvíce proočkovanými státy o 25 procent. A to je pak úplně jiná situace, pokud Portugalsko je nad 90 procenty proočkované dospělé populace. Tam naprostá většina interakcí je interakce očkovaného s očkovaným. I tam virus nikdy nezmizí, ale šance nekontrolovatelného šíření v neočkované a nechráněné populaci je hrozně malá. Virus tam bude unikat vakcinaci, určitě tam dojde k nárůstu nákaz, ale dopad na nemocniční systém a nemocnost bude naprosto zvládnutelný.

A to bych si moc přál i pro nás, protože to by byl konec epidemické ostražitosti a denního vysílání covidu, protože bychom ho dostali pod kontrolu očkováním. Ve srovnání s Portugalskem nám chybí 20 procent populace.