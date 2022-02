V Česku přibylo 10 025 nově nakažených koronavirem. O třetinu méně než před týdnem

V Česku denní nárůst případů koronaviru dál zpomaluje, ve čtvrtek přibylo 10 025 nově nakažených, asi o třetinu méně než před týdnem. Podezření na opakovanou nákazu vyslovili hygienici u dalších zhruba 1845 lidí, což bylo v mezitýdenním srovnání o tisícovku méně. Praha 5:30 25. 2. 2022 (Aktualizováno: 6:17 25. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od začátku epidemie v březnu 2020 odhalily laboratoře v Česku téměř 3,56 milionu případů koronaviru (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dál ubývá i počet hospitalizovaných s covidem, ve čtvrtek vyžadovalo nemocniční péči 3200 nakažených, o týden dříve jich bylo podle aktualizovaných statistik téměř 4000. V těžkém stavu je 235 pacientů s covidem, o 33 méně než před týdnem. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Počty nově potvrzených případů covidu klesají v mezitýdenním srovnání 17 dní v řadě. V přepočtu na 100 000 obyvatel připadalo v Česku ke čtvrtku 702 nových případů za poslední týden, zatímco ve středu to bylo 754. Bezpečné hodnoty jsou podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška do 250, Česko by se na ně mohlo dostat v druhé polovině března, řekl tento týden.

Od začátku epidemie v březnu 2020 odhalily laboratoře v Česku téměř 3,56 milionu případů koronaviru, většina se vyléčila, 38 491 zemřelo. V posledních týdnech je úmrtí kolem 50 denně, v lednu činil denní průměr 33.