ŽIVĚ: Neprodloužení nouzového stavu je hra s ohněm, řekl Hamáček. Od úterý se otevřou některé obchody

Vláda na tiskové konferenci oznamuje výsledky jednání o dalším prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se měl nouzový stav prodloužit o dalších 30 dní, tedy do 21. února. Ministři měli projednat i změny v systému opatření podle protiepidemického systému PES. Povolí prodej některého zboží, které je v aktuálním pátém stupni protiepidemického systému (PES). Praha 17:28 18. 1. 2021 (Aktualizováno: 17:49 18. 1. 2021)

Babiš v neděli oznámil, že od úterý se v případě vládního souhlasu otevřou papírnictví, obchody s oblečením a obuví pro děti a prodejny se spodním prádlem. Další úpravu opatření proti šíření koronaviru zatím premiér nepředpokládá s ohledem na vysoký počet hospitalizovaných.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v televizi Prima řekl, že o přesunu do čtvrtého stupně PES by vláda jednala případně ve středu, pokud se trend snižujícího se počtu nakažených udrží.

Nouzový stav v Česku platí od 5. října, aktuálně platí do pátku 22. ledna. Sněmovna ho naposledy prodloužila 22. prosince, kdy schválila vládou požadovaných 30 dní. Vláda bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Schválení žádosti kabinetem potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček (za ČSSD). O prodloužení nouzového stavu by poslanci mohli rozhodnout ve čvrtek 21. ledna.

Vláda během jednání schválila pokračování programu COVID ubytování s alokací zhruba 4 miliardy korun. Podporu kromě hromadných ubytovacích zařízení získají i individuální.

Podnikatelé v úpadku budou moci čerpat příspěvek, tzv. kompenzační bonus, 500 korun denně, a to i zpětně. Umožnit by to měla novela zákona o kompenzačním bonusu, kterou v pondělí schválila vláda. Informovala o tom na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Změna se týká jen fyzických osob – podnikatelů v úpadku. Novelu musí ještě projednat Parlament a podepsat prezident.

Na vládě jsme právě schválili novelu zákona o kompenzačním bonusu, která umožní lidem v insolvenci čerpat 500 Kč denně. A to i zpětně za již proběhlá bonusová období. Je to výsledek delšího jednání s Evropskou komisí, díky němuž pomůžeme celé řadě pracovitých a podnikavých lidí. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 18, 2021

Vyplácení podpory podnikatelům v úpadku by podle ministerstva měla umožnit vyjednávaná dohoda s Evropskou komisí. Ministerstvo financí dříve uvedlo, že chce, aby podnikatelé v úpadku mohli čerpat všechny programy v pomoci proti dopadům pandemie.

Aktuálně je čerpání kompenzačního bonusu jednou z forem veřejné podpory, a proto se musí řídit obecnými pravidly v rámci EU. Evropská komise v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie. Jednou z těchto podmínek je právě to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku.

Kabinet má na programu návrh zákona o vzniku panevropského osobního penzijního produktu. Ten by měl být další daňově podporovanou alternativou spoření na důchod, což vyžaduje směrnice EU.

