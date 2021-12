Výběr z médií: nová lanovka na Ještěd, zájem o očkování, konec telemarketingu nebo infakrty v zimě

Na vrchol Ještědu se lidé nejspíš ještě několik let lanovkou nepodívají, píše Mladá fronta Dnes. Hospodářské noviny se zase věnují očkování, přinášejí zjištění, že první dávka vakcíny proti covidu Čechy netáhne. Regionální Deník upozorňuje, že od příštího července začnou platit přísnější pravidla pro telemarketing. Lidové noviny se věnují změnám úhrad zdravotních pojišťoven. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:19 29. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco pro posilující třetí dávku očkování si chodí stále víc lidí, nových zájemců mezi neočkovanými je málo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mladá fronta DNES

Na vrchol Ještědu se lidé nejspíš ještě několik let lanovkou nepodívají, píše Mladá fronta Dnes. Po říjnovém pádu kabiny totiž České dráhy uvažují, že skoro devadesátiletou lanovku úplně odpojí a místo ní postaví modernější.

,To neštěstí bez něj mohlo dopadnout hůře.‘ Liberecký hejtman ocenil průvodčího ještědské lanovky Číst článek

Moderní lanová dráha má být zároveň delší než ta původní - měřit by měla bezmála dva kilometry oproti současným 1200 metrům. Finální rozhodnutí o budoucnosti lanovky má padnout v lednu. Vedení Českých drah, které lanovku provozují, se teď podle Mladé fronty Dnes rozhoduje mezi třemi řešeními.

Hospodářské noviny

První dávka vakcíny proti koronaviru už Čechy tolik netáhne. S informací přicházejí Hospodářské noviny. Zatímco pro posilující třetí dávku očkování si chodí stále víc lidí, nových zájemců mezi neočkovanými je málo.

Přes 70 tisíc zájemců za den. Lidé starší 30 let se registrují na třetí dávku vakcíny proti covidu Číst článek

Pro první dávku mířili lidé ve velkém v půlce října, kdy vláda Andreje Babiše (ANO) rozhodla o ukončení uznávání PCR testů pro vstup do restaurací nebo služeb. Od té doby počet zájemců o očkování výrazně klesl. Zatímco v listopadu dostávalo denně první dávku vakcíny kolem 17 tisíc lidí, v prosinci se tyto počty snížily na polovinu. Podle některých odborníků by teď vláda měla zavést povinné očkování, aby se vytvořila kolektivní imunita.

Hospodářské noviny připomínají, že nová vláda Petra Fialy (ODS) povinnost vakcinace zatím nechce a plánuje změnit vyhlášku předchozího kabinetu, která počítá s povinností očkování u lidí starších 60 let a také některých profesních skupin od března.

Regionální Deník

Konec otravných telefonátů s nejrůznějšími nabídkami - od příštího července začnou platit přísnější pravidla pro telemarketing, připomíná regionální Deník. Lidé budou nově muset zavolat svému operátorovi a poskytnout s podobnými hovory souhlas, jinak už je telefonisté nebudou moct kontaktovat. Kvůli změně podmínek by podle deníku mohla skončit až třetina call center.

Operátoři telemarketingu se budou moct ozývat jen těm, kdo si to přejí. Schválila to sněmovna Číst článek

Zatím můžou telefonisté zavolat s nabídkou například nového dodavatele energií, pojištění nebo investic komukoliv. Nechtěným hovorům se jde bránit jen jejich zablokováním u operátora popisuje Deník. Podle novely zákona o elektronických komunikacích to ale od července bude naopak tedy s nabídkami budou moct prodejci volat jen těm, kdo si budou přát být kontaktováni. Lékaři nebo poskytovatelé služeb se svým pacientům a klientům i dál dovolají.

Právo

Prosinec a leden jsou nejrizikovější měsíce pro infarkt myokardu, varuje středeční Právo. Právě pokles teplot zvyšuje počet srdečních příhod zhruba o sedm procent. Na nárůst počtu případů má vliv i nečekaná fyzická aktivita u lidí, kteří nejsou zvyklí sportovat a v zimě musí odklízet sníh.

Půl miliardy lidí tráví v práci přes 55 hodin týdně. Úmrtí z přepracování přibývá Číst článek

Mrazivému počasí a větším fyzickým výkonům by se měli vyvarovat hlavně lidé s vysokým cholesterolem a vyšším tlakem. V chladnějších obdobích totiž krevní tlak stoupá ještě víc a mráz taky zužuje tepny, vysvětluje Právo. Rizikovým faktorem je i špatná kondice. Riziko se u některých pacientů v tomto ohledu zvýšilo v době koronavirové pandemie, kdy nemohli chodit do tělocvičen.

Srdeční choroby byly v Česku loni podle Práva nejčastější příčinou úmrtí, způsobily jich asi třetinu. Infarkt každoročně postihne asi 14 tisíc Čechů. Projevuje se prudkou bolestí na hrudi a dušností. Pokud pak lidé zavolají záchranku do deseti minut, mají téměř stoprocentní šanci, že přežijí.

Lidové noviny

Zdravotní pojišťovny změní od nového roku pacientům některé úhrady. Upozorňují na to Lidové noviny. Třeba zdraví dospělí už nebudou mít nárok na příspěvek na fixní rovnátka. Naopak na výrobky z lepších materiálů budou pojišťovny nově přispívat víc - pacienti tak u některých nadstandardních zákroků a pomůcek zaplatí jen rozdíl oproti nejlevnější variantě.

E15.cz

Čím dál víc lidí má v Česku zájem o alternativní pohřeb. Všímá si toho E15. Popel zemřelých chtějí jejich příbuzní rozprašovat na loukách nebo ho uložit ke stromům. Podle českých zákonů ale není možné dát popel do půdy v přírodě bez souhlasu majitele pozemku. Pohřební ústav Prahy plánuje do budoucna nabízet i možnost pohřbít nezpopelněná těla na takzvané louce vzpomínek.

Podle E15 je Česko kremační velmocí. Zpopelněním v zemi končí až 97 procent pohřbů. Kvůli koronavirové pandemii a protiepidemickým opatřením v posledních dvou letech ale přibývá kremací bez rozloučení.

SeznamZprávy.cz

Většinu rozsudků budou muset soudy od příštího července zveřejňovat na webu. Na změnu zákona upozorňuje server Seznam Zprávy. Díky tomu bude možné zjistit, jak soudy o konkrétní věci obvykle rozhodují a jaké třeba udělují tresty. Před žalobou si tak bude moct každý ověřit, jakou šanci na úspěch před soudem má.

Soudy loni řešily méně případů v civilním i trestním právu. Průměrná délka řízení se ale prodloužila Číst článek

Ideální stav by mohl nastat asi za pět let, až bude v databázi dostatek rozsudků, řekl Seznam Zprávám advokát Pavel Franc, který s projektem Rekonstrukce státu dlouhodobě usiluje o zákony pro transparentní fungování státu. Podle něj soudci už teď opakují u podobných sporů argumenty a advokáti by tak díky přístupu k rozsudkům mohli už na začátku říct, co čekat. Soudci tak navíc budou pod větší kontrolou.

Jak přesně bude zveřejňování vypadat, zatím není jasné. Vyhlášku, která upraví podrobnosti, ministerstvo připravuje.