Čína žádá o humanitární pomoc. Česko zváží, jestli může nějaké prostředky poskytnout

„Pan velvyslanec nás chtěl ujistit o krocích Číny, které činí ke zvládnutí epidemie koronaviru. Poděkoval nám za péči o čínské občany, kteří se tu objevili,“ řekla hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

Velvyslanec podle ní požádal o zvážení humanitární pomoci. Podobný požadavek vznesla Čína i na Evropskou unii jako celek. „V současné době probíhají jednání, zda máme k dispozici prostředky, které můžeme poskytnout,“ dodala Gottwaldová.

Správa státních hmotných rezerv ve středu informovala o tom, že má připraveny tisíce roušek, rukavic, ochranných oděvů a brýlí a desítky izolačních bioboxů pro případ epidemie. Může je uvolnit, nouzové zásoby jsou ale primárně určené pro Česko, řekl předseda správy Pavel Švagr.

Roušky slouží k tomu, aby zabránily mikroorganismům dostat se zevnitř ven, k ochraně před nákazou slouží respirátory. Lidé vykoupili obě varianty. Ministr Adam Vojtěch za ANO v pátek na facebooku uvedl, že distributoři dodají v dalších týdnech na trh 200 tisíc roušek. Čeští výrobci ochranných pomůcek navyšují kvůli riziku koronaviru výrobu.

O roušky, rukavice a zdravotnický materiál požádalo před několika dny i město I-čchang z provincie Chu-pej své partnerské město Třebíč. Z Třebíče chtějí svému partnerskému městu poslat materiální pomoc za 50 tisíc korun, dalších 50 tisíc přidá kraj Vysočina a zapojit se může i veřejnost.

„Nabízíme široké veřejnosti, která by chtěla pomoci v této vážné situaci, aby zakoupili jednorázový ochranný materiál, a my jej do našeho partnerského města budeme distribuovat společně s naší zásilkou,“ doplnil starosta Třebíče a náměstek hejtmana Pavel Pacal (Pro Třebíč a STAN).

Věci mohou lidé nosit na třebíčskou radnici na Karlově náměstí do 7. února, poté budou přiloženy k zásilce z radnice a odeslány do I-čchangu.

Potřebné ochranné pomůcky Jednorázové obličejové roušky

Jednorázové lékařské čepice

Lékařské latexové rukavice

Jednorázové návleky na boty

Jednorázové chirurgické ochranné pláště

Dezinfikované roušky 75 x 90 cm

Za 100 tisíc korun lze podle kraje nakoupit zhruba 100 tisíc roušek, 150 jednorázových lékařských plášťů, několik kilometrů dezinfikovaných přehozů na lůžka, stovky latexových rukavic či 5000 návleků na boty.

Počet nakažených novým koronavirem podle posledních zpráv ve světě vzrostl na více než 9900.

Nejvíce nemocných, přes 9800, hlásí Čína, kde se koronavirus rozšířil už do všech regionů a provincií. Koronavirus si dosud vyžádal 213 obětí, všechny pocházely z Číny.

Z evropských zemí je nemoc v Německu, Francii, Británii, Itálii, Finsku, Švédsku a Rusku. V Česku bylo testováno 34 lidí, jejich výsledky byly negativní.