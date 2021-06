Změna termínu. Očkování dětí od 12 let proti covidu může začít už od půlky července, řekl Vojtěch

Děti od 12 let se nejspíš budou moct na očkování proti covidu přihlásit od první půlky července. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Registrace bude možná o něco dřív, než vláda původně plánovala. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš minulý týden uváděl, že by se tato zatím nejnižší věková kategorie mohla otevřít až koncem července. Ve skupině od 12 do 15 let je podle dat Českého statistického úřadu na 450 tisíc dětí.

