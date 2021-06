Chlíbek: Rodiče nechají děti očkovat proti covidu kvůli onemocněním či cestování. Zájem ale bude menší

Očkování pro děti od 12 do 15 let se otevře 1. července, informoval v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Bude ale o něj zájem? Přijdou rodiče s chronicky nemocnými dětmi a ti, kteří chtějí cestovat, odhaduje ve vysílání Radiožurnálu předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Rozhovor Praha 9:30 21. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Chlíbek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Myslíte si, že možnost nechat se naočkovat bez předcházející registrace může lidi motivovat k tomu, aby na vakcínu přišli?

Myslím, že je to další doplnění. Určitě jsou lidé, kteří se nechtějí registrovat, i když to není nic složitého a těžkého, nebo plánovat nějaký termín. Když to přeženu, mohou být lidé, kteří jdou kolem očkovacího centra a vidí, že tam očkují, tak se zastaví a zeptají se, jestli mají náhodou volno, oni je vezmou a oočkují. Určitě je to cesta, jak dostat do očkovacích míst i ty jedince, kteří se nechtějí centrálně registrovat.

Nehrozí podle vás riziko, že když se lidé nebudou muset na očkování registrovat, že budou před vakcinačními centry vznikat třeba fronty?

Úplně si to nemyslím. Dokonce se domnívám, že by to mělo běžet souběžně. Možnost centrální registrace by měla existovat i nadále, plus rozšířit to o tuto variantu. To znamená, že jedinec, který nebude chtít riskovat nějakou frontu, tak si to zaregistruje po internetu. Koneckonců jsme zvyklí na takové registrace u spousty výkonů. Takový člověk tu možnost má. A ten, kdo jde náhodou kolem a uvidí, že tam není fronta a mají volné vakcíny, tak využije náhodné příležitosti.

Teď je problém změnit druhý termín očkování, protože centra objednávají vakcíny právě podle registrací a konkrétních dat. Jak to bude s distribucí vakcín? Podle čeho by se přidělovaly v takovém případě, když nebude jasné, kolik lidí přijde?

Pokud jedinec přijde bez centrální registrace a rezervace, tak je-li na místě oočkován, tak do centrálního systému je vložen také. Je tam vložen teprve po očkování, je zaznamenána první dávka a v tu chvíli dostává automaticky přidělen termín na druhou dávku. Důležité je naplánovat potom ty druhé dávky tak, aby jich bylo dostatek. A to si myslím, že bude s využitím prvního termínu možné.

Na začátku července chce také ministerstvo spustit registraci na očkování pro děti od 12 let. V jejich případě musí s vakcinací souhlasit zákonní zástupci. Jak velký zájem o očkování v této skupině očekáváte?

Předpokládám, že jako první o to budou mít zájem rodiče dětí, které jsou chronicky nemocné, mají nějaký zdravotní hendikep a oprávněně se bojí, že by mohl covid-19 zhoršit základní onemocnění. Ti budou asi mezi prvními. A potom se dá očekávat, že rodiny, které když vidí, že cestování s očkováním je v tuto chvíli o něco jednodušší, jsou zvyklí a budou do budoucna cestovat, tak to pojmou jako cestovatelskou vakcínu. Zájem u dětí bude logicky daleko nižší než třeba u seniorů nebo dospělých jedinců, přesto si myslím, že se najde řada rodičů, kteří budou mít zájem oočkovat své děti.

Ministerstvo dlouhodobě tvrdí, že případné další vlně epidemie by mělo zabránit proočkování přibližně 70 procent populace. Je dosažení této hranice podle vás do podzimu reálné?

Myslím, že když se do toho zapojí i mladší dospělí, tak to reálné je. V tuto chvíli jsme 75procentní hranice proočkovanosti dosáhli u všech jedinců 65+ let věku, a to 75 procent aspoň jednou dávkou. A postupně jdeme do nižších věkových kategorií. Domnívám se, že je to reálné. Mysleli jsme zkraje, že 75 procent bude optimum, je ale možné, že to bude spíše povinné minimum, abychom zabránili indickým mutacím.

K 20.6.21 je u všech osob 65+ dosaženo očekávané hranice 75% proočkovanosti alespoň jednou dávkou covid-19 vakcíny. Celková proočkovanost alespoň jednou dávkou je v populaci 18+ pak 55%. — Roman Chlíbek (@RomanChlibek) June 21, 2021