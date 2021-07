Páteční zmatky kolem volna pro státní zaměstnance. Ve výsledku se týká pouze úředníků

Benefit dvoudenního volna pro očkované státní zaměstnance provázely celý pátek nejasnosti. Server iROZHLAS.cz nejprve zjistil, že tato možnost byla odepřena učitelům. Půl dne po tiskové konferenci vedoucí oddělení koordinace státní služby na ministerstvu vnitra upřesnila: volno se bude týkat pouze úředníků. Projděte si rekonstrukci pátečního dne, během něhož se ráno oznámené opatření přeměnilo k večeru v doporučení. Rekonstrukce Praha 5:00 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dva dny volna za očkování jen pro úředníky (ilustrační fotografie) | Foto: Filip Jandourek

7.54, tisková konference po mimořádném jednání vlády

„Všichni státní zaměstnanci, zaměstnanci ve státní službě u firem a institucí, které jsou pod státem, mají všichni, kteří se naočkovali od 1. ledna 2021, nárok na dva dny volna, které můžou čerpat až do konce roku 2021,“ oznámil obsah opatření premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda ho odsouhlasila na jeho návrh, o kterém mluvil od středy.

Babiš vyzval, aby toto opatření následovaly kraje a samosprávy. K podobnému kroku nabádal i soukromé firmy. „Myslím, že každý dobrý zaměstnavatel a každý majitel firmy si je vědom toho, že musí ochránit své zaměstnance, jinak pokud nakažení zaměstnanci covidem skončí v izolaci nebo karanténě, tak by to mělo negativní dopad na tu firmu,“ apeloval premiér.

@AndrejBabis Na můj návrh jsme s odborovými svazy státních zaměstnanců podepsali dodatek ke Kolektivní smlouvě. Úřady jsou podle něj povinny poskytnout zaměstnancům státu, kteří byli nebo budou tento rok očkováni proti covidu a předloží národní certifikát, dva dny placeného volna navíc. 1 26

Vláda se tímto opatřením snaží lidi motivovat k očkování proti koronaviru. „Nenašel jsem jiný způsob motivace. Někdo může kritizovat, že to není spravedlivé. Ale myslím, že je to spravedlivé,“ uvedl Babiš.

8.04, média informují o dvoudenním volnu

Státní zaměstnanci očkovaní letos proti covidu-19 budou mít nárok na dva dny placeného volna, uvedla agentura ČTK. Tuto informaci s odvoláním na tiskovou konferenci a slova premiéra přebírají další česká média.

Agentura dále přiložila výčet státních zaměstnanců, kterých se má opatření týkat: ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají 482 270 lidí. Nejvíce – 187 975 – je učitelů. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 70 tisíc. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 67 348. Vojáků je 26 395.

9.15, server iROZHLAS.cz hledá odpovědi

Redakce se rozhodla zjistit detaily o dvoudenním volnu. Udělila vláda volno na základě dat o nízké proočkovanosti mezi státními zaměstnanci? „Myslím si, že taková data neexistují, nevím o nich,“ sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. „Více by vám mohl říct náměstek ministra vnitra pro státní službu,“ odtušila. Je jím Petr Hůrka, který v době hovoru měl jednání.

9.27, data záchranářů

Podle informací ČTK se počítá s tím, že nárok na dva dny volna budou mít i policisté nebo záchranáři. Ti svá data o proočkovanosti mají. „Máme naočkováno alespoň první dávkou 76,03 procenta policistů a ostatních zaměstnanců, kompletní očkování má za sebou 68,76 procenta,“ řekl mluvčí Policie ČR David Schön. Dva dny volna by podle něj policii práci nezkomplikovaly. „Je běžné, že si policisté berou dovolenou, jsme schopni normálně pokrýt výkon služby,“ uvedl.

Od mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové se server iROZHLAS.cz dozvěděl čísla, která nevypadají na to, že by bylo nutné zaměstnance motivovat. „Máme naočkovaných zhruba 85 procent lidí,“ řekla.

Také jihočeští záchranáři se i přes počáteční rozpaky nechali naočkovat ve velkých počtech. „Máme naočkováno přes 80 procent záchranářů,“ popsal ředitel tamní záchranné služby Marek Slabý. Ani u zdravotníků by dva dny volna problémy nezpůsobily.

9.54, reakce odborů

„Jednoznačně si myslíme, že je to krok správným směrem. V zemích jako je Belgie to způsobilo velmi vysokou proočkovanost a jestli Česká republika hledá způsoby, jak proočkovanost zvýšit, tak toto je rozhodně dobrá cesta,“ souzní odborový předák Josef Středula s vládním opatřením.

Z jeho pohledu by se ale nemělo týkat pouze státních zaměstnanců. „My říkáme, že takovýto nástroj je zcela legitimní, ale chtěli bychom to pro všechny zaměstnance v České republice,“ odpověděl Středula na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

10.11, učitelé jsou mimo hru

Přes 180 tisíc učitelů nebude moci dvoudenního benefitu využít. „To, co schválila vláda, se týká pouze státních zaměstnanců, kteří jsou pod službou, nebo zaměstnanců ministerstev. Ve školství se detkne zaměstnanců České školní inspekce,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz František Dobšík za odborový svaz pracovníků školství.

11.33, informace od České školní inspekce

Kolika inspektorů a inspektorek by se vládní benefit měl týkat, Česká školní inspekce přesně neví. Nemá evidenci očkovaných zaměstnanců, data se však podle nich dají dohledat. Ještě do konce června totiž bylo nutné testování ve firmách, kterého se nemuseli účastnit očkovaní.

„Předpokládám, že drtivá většina našich lidí měla zájem o očkování, a pokud už to bylo možné v jejich případech, tak se naočkovali. Pokud jsou tam lidé, kteří nejsou naočkovaní, tak to bude dramatická menšina z celkového počtu lidí,“ popsal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Zda pobídka volna bude zaměstnance motivovat, jak předpokládal premiér Andrej Babiš, ale podle Andryse není jasné. „Nedokážu to vůbec posoudit,“ uvedl.

12.30, potvrzení z ministerstva školství

„Učitelů se zmíněné opatření netýká, protože je zaměstnávají jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol,“ odpověděl ředitel tiskového odboru ministerstva školství Ondřej Macura. Vláda o volnu pro učitele podle něj ani rozhodovat nemůže.

13.31, všechno je jinak

Zmatek vrcholí. Nejen učitelé, ale ani záchranáři, hasiči nebo policisté nemají nárok na dva dny očkovacího volna. Jak server iROZHLAS.cz zjistil od Zuzany Brücknerové, vedoucí oddělení koordinace státní služby na ministerstvu vnitra, volné dny se týkají jen úředníků. Vláda podle Brücknerové, která usnesení zpracovávala, ani nemůže nikomu jinému volno udělit.

„Musí to udělat silou své autority. Vláda může pouze zavázat své členy a vedoucí ostatních správních úřadů, kteří to potom pronesou do svých resortů. Nemá ale oprávnění přímo zavázat jiné zaměstnavatele,“ vyjádřila se s tím, že například školy jsou samostatné právnické osoby. „Vládě nepodléhají,“ dodala.