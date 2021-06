Nemohu si nerýpnout do ministerstva zdravotnictví, říká k odměnám za boj s covidem Kubek

Peníze na odměny za boj s epidemií poskytovatelé zdravotních služeb nakonec dostanou, řekl v pondělním vysílání Radiožurnálu prezident České lékařské komory Milan Kubek. Záležet ale podle něj bude, jestli svým lidem vyplatí to, co jim náleží. Mrzí ho také, že se všechno táhne tak strašně dlouho. Jak sám říká „nemohu si nerýpnout do ministerstva zdravotnictví“. Rozhovor Praha 14:22 21. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

V čem je problém? Víte, kde to vázne?

Začal bych tím, že jsem strašně rád, že vláda plní slib, který mi dal premiér Babiš (ANO) na konci prosince loňského roku. To znamená, že tentokrát dostanou peníze na odměny za boj s epidemií skutečně všichni zdravotníci, tedy i v ambulantní sféře, protože ti za loňskou jarní vlnu nedostali vůbec nic. Ale mrzí mě, že se všechno táhne tak strašně dlouho.

Zaměstnanci v nemocnicích by neměli mít problém, protože nemocnice dostaly ze státního rozpočtu 12 miliard korun na výplaty odměn. V ostatních zdravotnických zařízeních problémy jsou. Také měly dostat 12 miliard korun, takže celkem se hraje o 24 miliard. Určitě i pan premiér musí být smutný z toho, že když je zde dobrá vůle odměnit lidi za tvrdý boj s epidemií, tak je cesta peněz k nim komplikovaná.

Nemohu si nerýpnout do ministerstva zdravotnictví, které napsalo tu takzvanou úhradovou vyhlášku, podle které měly odměny poskytovatelům ambulantní péče poslat zdravotní pojišťovny. Ale bohužel ministerstvo nezohlednilo připomínky České lékařské komory. Upozorňovali jsme na to, že vyhláška je napsaná špatně.

Je pravda, že jste na administrativní problémy poukazovali už začátkem května. To bylo ještě za předchozího ministra zdravotnictví Arenbergera za ANO. Resort teď vedený Adamem Vojtěchem za ANO se k tomu postavil jak?

Máte pravdu, začátkem května jsem psal dopis přímo i panu premiérovi, ve kterém jsem ho upozorňoval na tento problém a požádal jsem ho, aby dohlédl na jeho řešení. Ministerstvo zdravotnictví, kde jsou pořád stejní neschopní úředníci, kteří připravili předtím tu vyhlášku, tak připravují vyhlášku novou. Měli jsme ji možnost připomínkovat a je to určitě lepší.

Myslím si, že většina problémů se vyřeší a peníze k poskytovatelům zdravotních služeb dorazí. Bohužel to nebude v době, kdy si to lidé přáli, ale řekněme během prázdnin. A pak bude záležet na tom, jestli to zdravotnické zařízení skutečně lidem vyplatí, co jim náleží. Protože nemůžeme vyloučit to, že skutečně někdo bude tak neseriózní, že si ty peníze nechá a svým zaměstnancům a spolupracovníkům nevyplatí nic nebo ji vyplatí méně, než si zaslouží.

K čemuž ale dochází. Proč v některých případech dochází k takovému krácení odměn?

Z mého pohledu je to nepochopitelná sprostota. Mohu říct jedinou věc, že jako soukromý lékař jsem svým spolupracovníkům vyplatil vše, co jim náleží. K tomu nemám slov.

Podle šéfky zdravotnických odborů Dagmar Žitníkové ji chodí stížnosti kvůli odměnám z celé republiky. Máte představu, kolika zdravotníků se nevyplacené nebo zkrácené odměny týkají? Jak jsem pochopil, tak všech?

Ne, není to tak. Platí to, že kdo dostane peníze, je spokojený. Ten se neozývá, mlčí. Naší starostí je, aby peníze dostali všichni. Proto jsme navrhovali ministerstvu zdravotnictví už teď za Adama Vojtěcha, aby novela vyhlášky obsahovala možnost individuální žádosti daného zdravotnického zařízení, kterou by posuzovaly zdravotní pojišťovny třeba i pod dohledem České lékařské komory. Bohužel vztah ministra Vojtěcha k České lékařské komoře je veskrze negativní, takže nevíme, co z toho bude. Ale přesto věřím, že drtivá většina lidí odměny dostane.

Ale upozorňují na další problém, který se nám rýsuje. V neděli v Otázkách Václava Moravce pan ministr Vojtěch bezelstně přiznal, že vůbec nepočítá s tím, že by příští rok měly zdravotníkům růst platy a mzdy.

Zdravotníci nesli na bedrech zbabranou epidemii, kterou vláda nezvládla, zachránili desítky tisíc životů a umožnili fungování ekonomiky, protože vláda neměla odvahu ani na pár dnů zavřít továrny, všechno přehodila na zdravotníky a zdravotnictví tím uchránilo desítky miliard naší ekonomice. A odměnou by mělo být to, že zdravotníci budou možná jediní, komu neporostou platy a mzdy.

Přiznám se, že mi tímto nehorázným tvrzením pan ministr Vojtěch vyrazil dech. Asi se vidí ve Finsku, takže už je mu to všechno jedno, ale takhle se ke zdravotníkům sprostě chovat nedá.