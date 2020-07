Na Karvinsku nám něco selhává, myslí si hejtman Vondrák. Kontakty horníků nejsou včas v karanténě

Pro někoho je to rouška, pro jiného ústenka, pro dalšího náhubek. Jen málokdo ale nosil ochranu obličeje s radostí, spíš jen jako nutné zlo. Se středou tato povinnost padá, kromě Karvinska a dalších výjimek v Praze. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové je kromě známých ohnisek na Karvinsku velmi dobrá epidemiologická situace na celém území Česka. Karviná 19:38 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) | Zdroj: Moravskoslezský kraj

„Bude teplo, choďte bez roušek, ale pořád si je potřeba mýt si ruce, případně používat dezinfekci. Stále se vyplatí udržovat i sociální distanc. A hlavně – pokud se necítíte dobře a máte i nějaké známky respiračního onemocnění, které nemusí být zrovna covid-19, zůstaňte doma. Abyste se sami nestali ohniskem nákazy pro druhé,“ dodává hlavní hygienička.

Poslechněte si celý Speciál Jana Bumby

Největší nárůst nemocných koronavirem je teď na Karvinsku. „Je to tím, že se ve velkém množství testují horníci. V Karviné, ve Frýdku-Místku, v Havířově musejí být v těch opatřeních přísnější,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Zbytek kraje je v relativním klidu. „Když mohu, tak si tu ústenku ale stejně vezmu,“ doporučuje hejtman.

Klíčové je sledovat, jakým způsobem bude dál růst počet nemocných. „Co mne ale zaráží, a už to řeším i s krajskou hygienickou stanicí, že tak jak narůstá počet nakažených, tak odpovídajícím způsobem nenarůstá počet lidí v karanténě. Takže tady něco selhává.“

Lidí v karanténě by totiž mělo být víc, než je nakažených, v karanténě není ani stejný počet lidí, jako je nakažených. „Tady není něco v pořádku,“ myslí si. „Vypadá to na to, že kontakty nejsou do karantény posílány včas, takže hrozí komunitní šíření nemoci.“

Nezodpovědní horníci?

Vondrák rozporuje i informace, které neřekl, a to, že by snad za šíření viru mohli nezodpovědní horníci. „Řekl jsem, že je tady problém u nezodpovědných lidí. Nejen horníků, ale všech občanů, kteří nedodržují pravidla. Někdo mi dává do úst něco, co jsem neřekl,“ upozorňuje.

Chybu pak vidí jinde. „Šachty se měly zavřít mnohem dřív, testovat se taky mělo mnohem dřív. Jsou tací, kteří vyfárají a jdou do hospody na pivo. To je pravda, ale nikdy jsem neřekl, že za to mohou jen hornici. Ti, co pravidla nerespektují, jsou mezi námi.“

Svatba se 40 lidmi

Přidává příklad jednoho muže, který pracuje v dole a má pozitivní test na covid-19. Jenže odjel na svatbu, kde bylo 40 lidí. A k tomu všemu ještě jeho manželka pracuje v domově seniorů. „To jsou věci, které se dít nesmějí,“ říká s tím, že pokud budou všichni dodržovat pravidla, tak se ani virus nebude šířit dál.

V tuto chvíli je poslední důl, kde se covid-19 neprokázal, Důl ČSA. Hejtman tvrdí, že se dá jen těžko předpokládat, že se mu nákaza vyhne. „Nezbývá než otestovat všechny. Kdyby se všechny doly před třemi týdny zavřely, tak už to dnes mohlo být vyřešeno. Teď se to jen dál potáhne. Bylo by jednodušší udělat radikální řez a doly OKD zavřít, ale to, bohužel, není v mé kompetenci.“

Hosty Speciálu pak byl i epidemiolog Rastislav Maďar nebo náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Podrobnosti si poslechněte v audiozáznamu. Ptal se Jan Bumba.