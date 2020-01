Česko je dobře připravené, říká ke koronaviru šéf pražské kanceláře Světové zdravotnické organizace

Přes 130 mrtvých a víc než 6000 nakažených, taková byla ve středu večer bilance koronaviru, který se z Číny rozšířil do 16 zemí světa. Krizový štáb Světové zdravotnické organizace minulý týden dvakrát odmítl vyhlásit stav ohrožení. Členové komise ale nebyli v rozhodování jednotní. Znovu se mají kvůli koronaviru sejít ve čtvrtek. Česko je na krizové scénáře dobře připravené, říká pro Radiožurnál šéf pražské kanceláře Světové zdravotnické organizace Srđan Matić. Rozhovor Praha 20:20 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel české Kanceláře Světové zdravotnické organizace Srđan Matić | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Co znamená současný stav pro Česko?

Znamená to, že by české úřady měly být ve stavu pohotovosti. A to také jsou. Jsem s nimi v neustálém kontaktu. Česká republika je velmi dobře připravená pro podobné krizové scénáře. Bylo tady několik lidí s podezřením na koronavirus. Naštěstí se zatím žádný z těchto případů nepotvrdil.

Jak by měly postupovat české úřady v momentě, kdy se potvrdí případ nákazy čínským koronavirem?

Myslím, že budou postupovat velmi podobně jako teď. Kdyby se tady skutečně objevil podezřelý případ - všechna dosavadní podezření neměla příslušnou epidemiologickou minulost nebo patřičné klinické symptomy - tak by zdravotnické týmy okamžitě začaly vyhledávat lidi, které dotyčný mohl nakazit. Všichni tito lidé by šli do karantény a udělaly by se u nich testy na koronavirus. Tímto způsob by se zamezilo šíření.

Co v současné době víte o koronaviru?

Víme, že ten virus pravděpodobně pochází z divokých zvířat, se kterými se nelegálně obchodovalo na trhu ve Wu-chanu. I přes to, že k tomu nemáme definitivní důkazy, je to v současnosti ten nejpravděpodobnější zdroj nákazy. Nevíme ale, o jaké zvíře přesně šlo.

V případě koronaviru MERS na Blízkém východě byli původcem velbloudi. Když jsme řešili SARS tak to byli zase malí savci. Na trhu ve Wu-chanu se obchodovalo s různými druhy zvířat, ať už to byli domácí nebo divoká zvířata jako třeba brouci nebo hadi.

Jak se virus šíří?

Určitě se šíří kapénkovou infekcí, z člověka na člověka. Například, když nakažený kýchá nebo kašle. Můžete se také nakazit tím, že se dotýkáte kontaminovaných ploch – tedy, že na ně někdo nakažený kašlal, kýchal nebo plival. A samozřejmě pak je tu velký počet lidí, kteří se nakazili přímo od zvířat.

V případě nákazy člověk na člověka šlo vždy o velmi blízký kontakt, například mezi rodinnými příslušníky nebo mezi zdravotnickým personálem, který ošetřoval nakažené. Takže to vypadá, že virus se zase tak snadno nešíří.

Lidé by se neměli bát, že když projdou na ulici kolem člověka nakaženého koronavirem, tak budou automaticky nemocní. Ten kontakt musí být přeci jen bližší. Nicméně je důležité dbát o hygienu, jak při mytí rukou tak třeba při jídle.

Jednotlivé země jako třeba Hongkong vyvíjejí vakcínu proti čínskému koronaviru. V jaké fázi je teď tento výzkum?

Stále nemáme vakcínu ani konkrétní léčbu pro tento typ koronaviru. Čína už ostatními zeměmi sdílela konkrétní podobu genomu koronaviru. To je základ k vyvinutí vakcíny nebo léčby. V médích jsou informace o několika zemích, které se teď snaží vyvinout nějakou vakcínu. Pracují na ní například v Japonsku nebo Austrálii. Můžou ale mezi nimi být i další země, které k tomu mají dobré vědecké zázemí jako třeba Spojené státy, Kanada nebo Velká Británie.