ONLINE: Česko má za úterý 16 691 případů, je to nejnižší úterní nárůst od 9. listopadu

V Česku během úterý přibylo 16 691 potvrzených případů koronaviru, je to nejnižší úterní nárůst od 9. listopadu. Proti minulému úterý to bylo zhruba o 2800 méně. Denní počty nových případů koronaviru zpomalují v mezitýdenním srovnání 13 dní v řadě. Mírný úbytek je patrný také v počtu hospitalizovaných s onemocněním covid-19. Nemocnice ale případy zpětně dohlašují. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

