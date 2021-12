ONLINE: Přes 70 tisíc zájemců za den. Lidé starší 30 let se registrují na třetí dávku vakcíny proti covidu

OČKOVÁNÍ. Bylo vám třicet let, máte aspoň pět měsíců od dokončeného očkování a chcete stihnout posilovací dávku co nejdříve?

V tom případě pro vás máme skvělou zprávu: už dnes se otevírá registrace pro zájemce starší 30 let! Tak jděte na ceskoockuje.cz a registrujte se!