Platí, že se plošná opatření od července ruší, říká Vojtěch. V pondělí oznámí kde a jaké budou výjimky

Teplé počasí láká lidi k vodě. Někde začínají dětské tábory. Od začátku července už bychom mohli odložit roušky i ve vnitřních prostorách. Jako by se na nebezpečí koronaviru zapomnělo. Nemoc o sobě ovšem dala znovu vědět. V pátek přibylo v Česku 168 nových případů nemoci covid-19, a to je nejvyšší přírůstek od 11. dubna. Jakou váhu tomu přikládá ministerstvo zdravotnictví, popisoval v rozhovoru pro Radiožurnál šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO). Rozhovor Praha 17:32 27. června 2020

Chápete, pane ministře, nárůst v posledních dnech jako rozsvícení červené kontrolky?

Bezesporu. Částečně ano, ale řekl bych, opět hlavně v lokalitách, kde už víme, že se v minulosti nemoc šířila. Počet nových případu celkově vypadá poměrně závažně. Když se ale podíváme na strukturu, kde vzniká, tak primárně je to opět Karvinsko, Moravskoslezský kraj, případně Praha, byť tam za pátek je narůst asi 13 nových případů, takže nedochází k eskalaci.

Zejména ale Karvinsko. Tam je bohužel nárůst poměrně výrazný. Ve zbytku regionu nárůsty nejsou nikterak významné. Takže stále platí to, že plošně je epidemiologická situace víceméně klidná, ale v lokálních ohniscích je to vážnější.

Souvisí to, že nemoc zůstává v ohniscích, se statistickou změnou, jak rychle rostou počty a potom zase rychle klesají?

Přesně tak. Jak říkám, když se podíváme na strukturu nárůstů za pátek, těch asi 168 případů, tak více než 60 případů – myslím, že právě 69 – je přímo z Karvinska, z okresu Karviná. Poměrně výrazný počet – 15 případu – je v Ostravě. A tak dále. Zkrátka vnímáme to, že se většině případů stále generuje v těchto lokalitách.

Je to také dáno tím, že místní krajská hygienická stanice opět nařídila plošné testování v OKD, protože tam vnímáme, že riziko stále existuje. Proto jsme opět nařídili plošné testování. Je vidět, že tam jsou opět záchyty, byť jsou případy mírné až bezpříznakové. Neroste nám počet hospitalizovaných, naopak nám mírně klesl. Z tohoto pohledu můžeme být relativně spokojení, protože nedochází k nějakému návalu v rámci hospitalizací a nemocnic.

Komunitní šíření na Karvinsku

Jaká ochranná opatření se přijímají právě v ohniscích infekce – třeba, jak jste řekl, v Moravskoslezském kraji nebo na Liberecku?

Pokud jde o Liberec, tam to skutečně bylo jedno lokální ohnisko v rámci dané společnosti. Tam, si myslím, se situace už uklidnila.

Spíše se teď ale chceme zaměřit na Karvinsko, protože tam zjevně probíhá takzvané komunitní šíření, nemoc se tam šíří výrazněji. Určitě budeme muset velmi brzy, v řádu dní, přijmout opatření, která nebudou kopírovat plošné rozvolňování, ale naopak budou spíše zpřísňována. Ať je to třeba otázka nošení roušek.

Právě na Karvinsku bude nadále povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech. Bude i omezeno konání hromadných akcií. Aktuálně stále na 500 osobách, případně jsme připraveni snížit počet na 100.

Pak jsou tam různá opatření týkající se nemocnic, protože musíme hlavně ochránit nemocnice a sociální zařízení. To znamená povinné testování všech nově příchozích pacientů, klientů, personálu a také zavedení filtrů do nemocnic, aby probíhala určitá triáž už na vstupu do nemocnice, aby se tam nákaza nedostala. Protože víme třeba z Karviné, že se tam nákaza dostala na chirurgické oddělení, které tím pádem bylo prakticky vyřazeno z provozu. Takže toto musíme ošetřit.

V Německu také měli lokální ohniska, ale virus se z tamních jatek rozšířil natolik, že se musely víceméně uzavřít celé okresy. Za jakých podmínek by se k takovému kroku musel přistoupit v zasažených lokalitách i u nás?

Muselo by dojít k ještě výraznější eskalaci. V Německu jsme se bavili o tisíci nových případu, takže to byl mnohem výraznější nárůst v dané lokalitě než u nás, kde se bavíme o desítkách nových případu v rámci ohniskách nákazy, jako je například Karvinsko.

Myslím si, že v tuto chvíli nechceme uzavírat regiony do nějaké karantény. Chceme tam zpřísnit opatření, která zamezí větší koncentraci osob a ochrání rizikové skupiny v nemocnicích a sociálních zařízeních. Podle vývoje situace pak případně budeme přistupovat k dalším opatřením.

Od 1. července by měla nastat další vlna rozvolňování karanténních opatření. Například už by se nemuseli nosit roušky v obchodech nebo v hromadné dopravě, ovšem pokud to dovolí epidemiologická situace. Jak je vidět, tak v Karviné to nedovolí. Jsou některé další oblasti, které by také mohly být vyňaty z tohoto rozvolňování?

V tuto chvíli to analyzujeme s epidemiology. Pokud jde o Karvinsko, tam je jistota, že to takto bude. Tam už jsme domluveni s místní hygienickou stanicí.

Zvažujeme opatření v Praze, protože byť jsou tady nárůsty, nedochází k eskalaci. Jak říkám, za pátek 13 nových případu. Měli jsme i dny, kdy jich bylo patnáct, dvacet, takže tady nepozorujeme zásadní nárůst. Uvažujeme například o povinných rouškách v MHD. Ještě budeme analyzovat data. Chtěli bychom oznámit v pondělí, jak to od 1. července bude i v Praze.

Ostatní regiony jsou v tomto směru skutečně klidné. Objevují se možná nějaká lokální ohniska, mikroohniska, ve smyslu konkrétní společnosti, kde je nakažený zaměstnanec, jako to bylo například na Liberecku. Ale myslím si, že přitom není nutné zavádět plošná opatření. Takže platí, co jsme řekli, že od 1. července se plošné opatření ruší. Budeme vyhodnocovat situaci regionální.