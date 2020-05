Vláda převede zbývající opatření kvůli koronaviru, už nebudou v režimu krizového zákona

Zbývající zákazy týkající se provozu obchodů a omezení dalších činností převede vláda z režimu krizového zákona na opatření podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. V pondělí to schválil kabinet, řekl po zasedání novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Praha 17:14 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví na brífinku 1. dubna 2020 | Foto: reprofoto ČT24 | Zdroj: ČT24.cz

Kabinet tímto způsobem udrží v platnosti potřebná opatření od 18. května, kdy už nebude platit nouzový stav, do 25. května, kdy nastane další vlna uvolňování opatření proti novému typu koronaviru, dodal Vojtěch.

Pokuta na místě za chození bez roušky. Zeman podepsal zákon proti koronavirovým deliktům Číst článek

„Vláda schválila překlopení krizových opatření do mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví od 18. května po ukončení nouzového stavu,“ uvedl na tiskové konferenci Vojtěch. Kabinet dál setrvává na názoru, že už znovu o prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí od 12. března, nebude žádat. „Ale ty zbytkové provozy, jak je to v poslední vlně (uvolňování), budou do 25. května regulovány přes zákon o ochraně veřejného zdraví,“ dodal ministr.

V pondělí 25. května by se měly otevřít například vnitřní prostory restaurací, fungovat budou smět také ubytovací zařízení. Otevřou i vnitřní prostory v zoologických a botanických zahradách a na hradech a zámcích. Otevřít se mají také školy pro žáky prvního stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Kabinet minulý týden řešil, jak naložit s tím, že nouzový stav skončí 17. května a řada jeho opatření má platit nejméně o týden delší dobu. Rozhodl se nakonec předložit zákon o mimořádných opatřeních s dočasnou účinností, který dá ministerstvu zdravotnictví do konce roku širší pravomoci k omezování činnosti obchodů a dalších provozů.

Kabinet se s ohledem na soudní verdikty rozhodl přechodné období mezi koncem stavu nouze a účinností dočasné legislativy regulovat činnosti prostřednictvím mimořádných opatření.