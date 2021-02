Havlíček: Tvrdý lockdown není na stole, demise vlády by znamenala více zmatku

Vláda neuvažuje o tvrdém lockdownu s uzavřením velkých podniků. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Firmy totiž mají hrát roli jako jakási testovací centra. Zároveň odmítl, že by kabinet podal demisi. Situaci by to podle něj neprospělo, znamenalo by to prý ještě větší zmatek. Rozhovor Praha 9:35 25. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD se kabinet shodl na rozsahu opatření. A podle něj ještě dnes příslušná ministerstva zpracují definitivní texty, které ministři představí opozici. Na čem konkrétně jste se shodli?

Nezlobte se, nemůžu to komentovat. Dokud není definitivní shoda, tak nemůžeme informace vypouštět.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem Karlem Havlíčkem

Takže na ničem?

Ne, to není na ničem. Shodli jsme se na některých věcech, kterým se blížíme, ale není to odsouhlasené vládou. Dokud se vláda neshodne tím, že o tom hlasuje, tak bychom opatření neradi vypouštěli ven. V každém případě bychom je dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) chtěli dodělat, doděláváme ještě některé detaily. Týká se to věcí, které se skloňují - roušek, respirátorů, věci spojených s home officem, školami, školkami a tak dále. Prosím, vydržme. V průběhu dne to doděláme a večer to vše zveřejníme.

A v čem se naopak názorově rozcházíte? Kde se nedá čekat shoda?

Nemyslím, že bychom se fatálně rozcházeli. Troufám si tvrdit, že na drtivé většině návrhů, které musí být spojeny s vyhlášením nouzového stavu, panuje shoda. A není to shoda jen na úrovni členů vlády. V průběhu dne jsme jednali s tripartitou, opozicí, NERVem, platformou - tuším, že se jmenují Čtyřicítka - vědci a akademici, kteří nás vyzvali k opatřením relativně přísného charakteru. Probrali jsme to se všemi možnými zájmovými a klíčovými institucemi a troufám si tvrdit, že na většině věcí je shoda.

Česko a Slovensko jako ‚problémová dítka‘ Evropy. Jak zvládají nástup nové vlny covidu další okolní státy? Číst článek

Jaká zpřísnění jsou ve hře, co se týče ekonomiky a průmyslu? Je ve hře tvrdý lockdown s uzavřením velkých podniků?

Není. Tohle mohu říci dopředu. Netvrdím, že nejsou určití lidé - kteří ale nejsou ve vládě - , kteří by i s těmito návrhy přicházeli. Ale toto ve hře není. Je to z mnoha důvodů. Podniky chceme využít pro to, aby se z nich stala „testovací centra“. Mimo jiné jsme včera na vládě schválili systém podpory rychlotestování ve firmách. Každý zaměstnanec bude mít prostřednictvím zaměstnavatele nárok na čtyři testy během jednoho měsíce, které budou podpořeny státem. Chceme tím podniky dostat do hry tak, aby se vytvořily desetitisíce míst, kde se bude na bázi rychlotestu testovat. Považujeme to za progresivní krok, k čemuž potřebujeme, aby firmy fungovaly.

Jak je chcete donutit, aby fungovaly? Protože velké i menší firmy jsou závislé na tom, aby lidé ve firmě pracovali. Jak chcete firmy donutit, aby na tento program přistoupili?

To je důležitá otázka, kterou jsme řešili celý včerejšek. V první fázi to bude na dobrovolné fázi…

Bude to v této situaci stačit?

Sustíme to od 1. března. Včera jsme zveřejnili seznam 13 různých přípravků - rychlotestů a jejich dodavatelů - aby si to firmy mohly vyzkoušet. A předpokládáme, že teď se sem budou dovážet po milionech ne-li desítkách milionů měsíčně. Ale potřebujeme mít určitou míru jistoty, že jich tady bude dostatek. Teď už projednáváme se všemi firmami, které to sem dovážejí, jejich kapacity.

A faktem je, že poté, co si to vyzkoušíme - a já si troufám tvrdit, že to bude otázka několika dnů - a budeme vědět, že ta kapacita je, tak jsme připraveni to udělat jako povinný režim. Uvědomme si, že je se to bude týkat několika milionů zaměstnanců a říkáme, že bychom to chtěli čtyřikrát za měsíc. Ale dejme prosím firmám i dodavatelům určitý časový prostor. Mimo jiné to děláme to ve stejný týden jako třeba Německo.

Demise? Určitě ne

Času, zdá se, moc není. Epidemie koronaviru je v Česku skoro rok. Teď je u nás epidemická situace vůbec nejhorší - v nemocnicích je nejvíc pacientů s těžkým stavem za celou dobu, počet nakažených stále roste, vláda ztratila důvěru veřejnosti a lidi nedodržují opatření. Jsme nejhorší na světě. Stojíte si zatím, že jste udělali vše, aby kabinet pandemii zvládl? Není na čase uvažovat o demisi vlády?

Není na čase. Tím bychom udělali akorát vícero zmatku. Covid jsme nezpůsobili my ani naši občané. Covid je epidemie, která se šíří celou Evropou.

ONLINE: Za středu přibylo 13 657 případů nákazy koronavirem, v nemocnicích je 6 817 lidí Číst článek

Ale z jakého důvodu jsme nejhorší na světě?

Nejsme nejhorší na světě, je otázka podle jakých faktorů to měříte. Mimo jiné Německu vzrostla za poslední týden o 15 procent, nám o 25 procent. Když se podíváme na Slovensko, které bylo před několika měsíci šampionem, dneska je na tom úplně stejně.

Dneska to není o tom, abychom házeli vinu na toho či onoho, dneska je to o tom, abychom proti tomu bojovali a vzdorovali tomu, ne abychom do toho zaváděli ještě další zmatek, že by se vyměňovala celá garnitura. Není to o tom, že někdo lpí na svých místech. Je to o tom, abychom to společně dotáhli. Dotáhněme to do voleb a tam nechť každý volič vystaví vysvědčení všem těm, kteří tady rozhodovali. Ale v tuhle chvíli se prosím soustřeďme - nehledě na to, jestli je to koalice, nebo opozice - na to, abychom tu situaci, která není dobrá v celé Evropě, vyřešili.