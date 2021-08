Vojtěch: Ani v rizikovém scénáři nepředpokládáme zavření obchodů, očkovat třetí dávkou se začne v září

Ani v nejrizikovějším scénáři vývoje epidemie covidu-19 se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na podzim nepočítá s uzavíráním služeb a obchodů. Řekl to v nedělním pořadu televize Prima. I nadále by podle něj platila režimová opatření, případně by se omezily hromadné akce. Přeočkovávání proti covidu-19 by podle něj mělo u lidí s vyšším rizikem při nákaze začít v polovině září. Vakcínu dostanou za osm měsíců od dokončení očkování.

