Omezení jen pro ty, kdo nejsou očkovaní? Ta možnost vládě zůstává, říká právník Ondřej Dostál

Vakcinace proti covidu-19 bude v Česku dobrovolná, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) si však lidé nebudou moci vybírat, které očkování dostanou. Podle právníka Ondřeje Dostála, který na jaře uspěl s žalobou proti opatřením ministerstva zdravotnictví, to však podle práva není pravda. Pokud budou bezpečností opatření platit jen pro očkované, snižuje to jeho dobrovolnost, sdělil Dostál pro Dvacet minut Radiožurnálu. Praha 18:56 18. prosince 2020

Letos by do Česka měly dorazit první vakcíny proti koronaviru. Vy jste v médiích zpochybnil slova ministra Blatného, že si lidé nebudou moct vybrat, kterou vakcínu dostanou. Opravdu má každý právo si typ vakcíny vybrat?

Musíme vycházet z právního řádu. Vláda si nechala schválit speciální zákon o očkování, ale z něj nevyplývá, že by konkrétním lidem měly být přidělovány konkrétní vakcíny.

Pokud uvážíme logistickou náročnost celé operace, neznamená možnost výběru neadekvátní komplikace? Není tady veřejný zájem na co nejrychlejším proočkování silnější než zájem moci si vybrat?

Jsem přesvědčen, že tomu tak je a že to tak v zákoně mělo být napsáno. Zákon ale vymezuje, kde platí požadavky veřejného zájmu a jaká práva mám jako jedinec, a pokud práva vybrat si vakcínu a poskytovatele mám, pokud nebyla zákonem zrušena, tak se nesmíme divit, že jich občané využijí.

Jak je možné motivovat lidi, aby se nechali očkovat? Je z pohledu právního řádu možné, aby některá omezení platila jen pro ty, kdo nejsou naočkovaní?

Současný stav je takový, že když například ministerstvo zdravotnictví svým opatřením takové pravidlo vydá, tak bude platit. Tím se dobrovolnost stane ne tak úplně dobrovolností. Takže si sice budu moct vybrat, kterou vakcínou chci naočkovat, ale když se naočkovat nenechám, budu mít spoustu nevýhod.

A proč se domnívám, že to vláda bude moct regulovat? Parlament neprojevil vůli dobrovolnost hájit. V Poslanecké sněmovně i v Senátu byl načten pozměňovací návrh, který říkal, že ani nepřímo není možné zasáhnout do práv někoho, kdo se nenechal očkovat – ale toto nebylo schváleno. Výkladově by se muselo dovozovat, že tato možnost ve vládě zůstává.