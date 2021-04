Uvnitř 10 lidí, venku 20? ‚Nikdo nechápe, jak se změna do návrhu dostala,‘ kroutí hlavou Levínský

O půlnoci na pondělí končí nouzový stav, trval víc než půl roku. Setkávání lidí ve větších skupinách, konkrétně 10 lidí uvnitř a 20 venku, ale nakonec možné nebude. Podle matematika a člena poradního týmu ministerstva zdravotnictví Reného Levínského nikdo nechápe, jak se tato změna opatření do návrhu vůbec dostala. „Někdo z úředníků na ministerstvu napsal tuto větu buď omylem, nebo po nějaké dohodě se sportovními svazy,“ uvedl pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 14:36 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pravidla okolo shromažďování tedy nakonec zůstávají stejná, jak chtěla i vaše poradní skupina ministerstva. Proč je to správně? Jakým způsobem by shromažďování dvaceti, respektive deseti lidí ovlivnilo epidemickou situaci? Vysvětlete nám to prosím.

Pravidla jsou stejná, nikdo je nikdy nechtěl měnit. Jak exministr Blatný, tak nový ministr o tom nikdy neuvažovali. Nikdo nerozumí tomu, jak se ta změna na těch 10 a 20 do návrhu dostala.

Jde o to, že jakýmsi způsobem někdo z úředníků na ministerstvu zdravotnictví napsal tuto větu, že povoluje 10 lidí uvnitř a 20 venku, buď omylem, nebo po nějaké dohodě se sportovními svazy, protože se okamžitě objevil rozbor, že je dovolený sport venku. Jsou to věci, které běžely naprosto mimo, souvisí se změnou ministra a vůbec nikdy nebyly záměrem podle mého názoru ani exministra Blatného ani nikoho jiného.

Ta změna je problematická v tom, že se pod ní skryje naprosto všechno. Už bychom si nemuseli hrát na to, že něco nějak omezujeme. Těžko bychom pak mmohli říkat, že chceme otevřít školky za dva nebo tři týdny, až se dostane incidence na 100 lidí na 100 tisíc za týden. Kdokoli by nám mohl říkat, že je to dětská skupina, protože by to bylo 10 lidí, co se sejdou uvnitř.

Je to opatření, které by rozvolnilo situaci mnohonásobně víc než školy a další věci. Chceme, aby se děti vrátily do škol, to je naše hlavní priorita. A je potřeba tomu podřídit ty ostatní věci.

Rozvolnění se bude od pondělí týkat i zoologických nebo botanických zahrad, návštěvníci budou moci do jejich venkovních prostor s omezenou kapacitou. Jak to ale jde dohromady s tím, že se venku můžou potkat pouze dva lidé z různých domácností?

Když se mají lidé potkat venku, aby se nakazili, tak spolu musí být relativně dlouho. Jsme pro to, aby lidé byli venku. A tohle bylo opatření, které s námi bylo projednáno předem.

Chceme, aby lidé byli venku, aby se otevřely parky, možná aby se otevřely zahrady, které jsou běžně otevřené. Je to ve své podstatě i bezpečné, jenom je potřeba jasně říct, že to neznamená, že to bude 20členná skupina lidí, která se namíchá ze všech možných domácností. To by opravdu nefungovalo. Na to máme dostatek článků, modelů a dat, která jasně ukazují, že to v takovém smyslu nejde.

Umím si představit spoustu situací, jak se hodně lidí najednou seběhne na jedno místo, když třeba vyběhne nějaké zajímavé zvíře.

Tyto věci musí zoologická zahrada nějakým způsobem ošetřit.

Velikonoční dodržování pravidel

Jste matematik, pojďme tedy k číslům. Reprodukční číslo včera stouplo o jednu desetinu na 0,9, přibylo 2198 případů, v mezitýdenním srovnání o 40 víc. Jak si to vysvětlit?

To se dá vysvětlit poměrně jednoduše. Velikonoce jsou zvláštním obdobím, kdy se méně testuje. Reprodukční číslo se tedy opticky brutálně zmenší, protože testy nejsou, ale další týden, který je normální, tak reprodukční číslo vyroste, protože se vztahuje ke specifickému týdnu.

Vidíme, že se děje to, co jsme říkali už někdy na konci února, že budeme klesat s rychlostí reprodukčního čísla 0,8, což víceméně platí. Myslím, že to je velmi pozitivní a víceméně nepředpokládám, že se tento trend změní. A proto, aby se nezměnil a mohli jsme pokračovat tak, aby se dostaly děti i druhých stupňů v rotačním systému do škol do dvou, maximálně tří týdnů, tak je potřeba jít touto cestou. Je to v zájmu dětí.

Do čísel se tedy již propisují Velikonoce. Znepokojuje vás to? Jakým způsobem to podle vašich modelů bude pokračovat?

Do čísel se propisují víceméně formálně, protože dneska máme normální víkend a my to vztahujeme k tomu dlouhému víkendu.

To znamená, že nárůst, který vidíme, je čistě optický. Není to nic strašného, že by se něco dělo, že by se lidé chovali na Velikonoce nezodpovědně nebo že by něco rostlo. Tak to určitě není. Jsou to jen číselné artefakty. Pokles bude kolem 0,8 pokračovat a to si myslím, že je dobré. Mohlo by to být i lepší, ale pořád je to velice solidní situace.

‚Je dobře, že některá opatření končí‘

Od zítřka skončí taky omezení pohybu mezi okresy nebo zákaz vycházení po deváté hodině večer. Jak hodnotíte účinnost těch opatření, která se stavem nouze byla spojená?

Vidíme, že ty poklesy jsou poměrně solidní. Opatření bylo mnoho. Myslím, že se poměrně vhodně doplňovala. Chyběla tam opatření v průmyslu, kde jsme viděli pokles na Velikonoce, jinak byl relativně malý, nebyl srovnatelný s jarem loňského roku. Víceméně věci běží tak, jak se dalo očekávat, že poběží. A doufejme, že tak poběží i dál.

A jak se bude epidemie vyvíjet bez těchto pravidel okolo omezení pohybu. Nemáte z toho respekt?

Toho bych se nebál, protože cílem omezení pohybu, které začalo ve třech okresech - Trutnovsko, Chebsko a Sokolovsko, bylo zamezit postupu ze západu republiky na východ nebo aspoň tento postup zpomalit. To se podařilo, žádné další okresy se do tak zoufalé situace už nedostaly. Myslím, že to mělo v té době opodstatnění. Nicméně toto opatření splnilo svou historickou úlohu a není důvod, aby bylo dále aplikováno. Je správné, že končí. A stejně tak je dobře, že končí zákaz nočního vycházení. To už také není potřeba.

