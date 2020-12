Jsme jen krůček od návratu do čtvrtého stupně PES a zavření provozoven, vzkázal Havlíček z restaurace

Česká republika je podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) jen krůček od návratu do čtvrtého stupně rizika v protiepidemickém systému PES. Ve videu natočeném v jedné z restaurací, které zveřejnil na twitteru, apeloval na provozovatele barů a restaurací, aby dodržovali platná opatření. V sobotu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že policie v noci řešila případy, kdy restaurace zůstaly otevřené i po 22.00. Praha 18:33 6. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Havlíček prohlásil, že nechce nikoho šikanovat, jen se co nejdříve vrátit do normálního režimu. V této situaci však podle ministra průmyslu a obchodu ještě nejsme | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po třinácti dnech, kdy se rizikové skóre systému PES drželo na úrovni třetího stupně, který otevření restaurací a obchodů umožnil, se v neděli ráno vrátilo na 64 bodů odpovídajících přísnějšímu, čtvrtému stupni.

„Bohužel z toho pandemického úhlu pohledu se pohybujeme na úrovni tři až čtyři systému PES a chybí krůček k tomu, abychom se opětovně posunuli do ‚čtyřky‘, což by znamenalo opětovně zavření provozoven,“ uvedl ministr dopravy a průmyslu a obchodu.

Prosím, dodržujte stanovená protiepidemická opatření i v restauracích a hospodách! Jen tak budou moct zůstat otevřené, jen tak se dřív všichni vrátíme k normálnímu životu. Děkuji a klidný nedělní večer přeji. pic.twitter.com/OLAG175CKW — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) December 6, 2020

Otevření barů a restaurací podle něj bylo podmíněno tím, že se budou dodržovat náročnější hygienická pravidla. Apeloval na provozovatele, aby dodržovali nařízenou poloviční kapacitu hostů, limit jen čtyř osob u jednoho stolu a otevírací dobu do 22.00 hodin.

„Není to z toho důvodu, že bychom chtěli někoho šikanovat. Je to proto, že bychom se chtěli co možná nejrychleji vrátit do běžného života. Bohužel v té situaci ještě nejsme,“ dodal. Je podle něj třeba ještě pár dní vydržet, aby brzy mohl být úplně normální režim. Porušováním pravidel podle něj lidé trestají podnikatele, kteří se chovají seriózně, ne vládu ani epidemiology.

Restaurace, bary, hotely, služby a většina obchodů mimo potravin a dalšího základního zboží byly uzavřeny od 14. října. Znovu otevřít mohly ve čtvrtek 3. prosince. Policie v sobotu uvedla, že by měla mít k dispozici kompletní data o tom, kolik případů nedodržování nařízení o víkendu řešila, začátkem příštího týdne.