Živnostníci budou mít nárok na kompenzační bonus i na Antivirus. Novelu podepsal prezident Zeman

Živnostníci s nárokem na takzvaný kompenzační bonus budou smět dostávat peníze i z programu Antivirus, podobně jako při jarní vlně epidemie koronaviru. Spolu s bonusem budou moct případně čerpat i peníze z programů Covid - Nájemné nebo Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné. Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o spotřebních daních, do kterého Senát změnu vložil, uvedl mluvčí Jiří Ovčáček. Praha 16:11 17. prosince 2020

Změnu předložil v Senátu předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (za Senátor 21) s tím, že je na ní shoda s ministerstvem financí i s profesními organizacemi. Podle něj si osoba samostatně výdělečně činná, která je zároveň zaměstnavatelem, nyní musí zvolit, zda požádá o podporu pro zaměstnance, nebo pro sebe a svou rodinu. Návrh podpořila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a v úterý ho schválila Sněmovna.

Ministryně řekla, že se rozhodla na základě debat hlavně v Senátu upřednostnit hledisko větší podpory podnikatelům, kteří ji nyní potřebují. Souběžné čerpání peněz by mělo být možné také zpětně pro již skončená podzimní bonusová období. Ministerstvo financí to slíbilo koncem listopadu.

Kompenzační bonus pro živnostníky činí 500 korun denně za omezení jejich podnikání kvůli koronavirové krizi. Programy Antivirus jsou dva. V prvním stát proplácí celou mzdu s odvody do 50 tisíc korun v provozech, které vláda nařídila zavřít. Hradí také 80 procent náhrady pro pracovníky v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. V druhém mohou firmy získat příspěvek, který dorovnává 60 procent náhrady do 29.000 korun superhrubé mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu.

Podepsaná předloha zároveň prodlužuje osvobození od daně, které platí do konce roku v souvislosti s vládními opatřeními proti epidemii koronaviru. Zákon ho nyní zavádí trvale. Možnost vracení nespotřebovaného piva určeného k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně mají pivovary od jara. Před epidemií koronaviru zákon převod piva zpět do daňového skladu neumožňoval. Od příštího roku nebude přesun vyžadovat povolení jako nyní, ale rozhodnutí, což by mělo snížit administrativu. Likvidaci by kontrolovala celní správa.