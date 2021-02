Od pondělí by se za přísných pravidel mohly otevřít obchody. Vládě to navrhne ministr Havlíček

V České republice by se od příštího pondělí mohly otevřít obchody a obchodní centra. V pondělí to po jednání s hejtmany řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) s tím, že rozvolnění by se zatím netýkalo služeb a dalších provozů. V obchodech by platila přísná opatření jako dvoumetrové rozestupy, povinnost nošení roušek nebo respirátorů či dezinfekce. Ministerstvo průmyslu a obchodu je bude upřesňovat v následujících dnech. Praha 19:57 15. 2. 2021 (Aktualizováno: 20:13 15. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na rozvolnění ve vládě není shoda. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček by obchody otevřel, ministr zdravotnictví Jan Blatný s návrhem nesouhlasí. | Zdroj: Úřad vlády ČR

Návrh vládě předloží ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) s tím, že trvat bude nadále na přísných protiepidemických opatřeních. „Pokud toto všechno vláda odsouhlasí tak budeme apelovat na zákazníky a na všechny ty, kteří budou navštěvovat tyto obchody, aby dodržovali všechna pravidla,“ sdělil Havlíček Radiožurnálu. Podmínky upřesní v nejbližších dnech, podle Havlíčka ale nebudou nijak překvapivé.

„Jsme si vědomi toho, že se zásadním způsobem nemohou zhoršit pandemické ukazatele. Je třeba rovněž říct, že toto je naše dohoda, v rámci které já učiním návrh a s tímto návrhem půjdu na vládu v rámci následujících dne,“ doplnil Havlíček. Předpokládá také, že pokud by se otevření obchodů podařilo zvládnout a prokázalo by se, že nedochází k žádnému zhoršení situace, následovalo by i uvolnění v oblasti služeb.

Na rozvolnění ve vládě ale není shoda. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s návrhem nesouhlasí.

