Školy přechází do třetího stupně, vrací se střídavá výuka. Kroužky probíhají po skupinách 10 dětí

Školy v pondělí přešly ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému PES. Na učiliště, střední nebo vyšší odborné školy se tak vrátila střídavá prezenční výuka. Ve skupinách po deseti je možné začít s výukou v základných uměleckých školách a platí to i pro zájmové kroužky. Chodit na přednášky od pondělí smějí taky první ročníky vysokých škol. Mnoho fakult se ale rozhodlo, že semestr dokončí v distančním režimu. Praha 10:28 7. prosince 2020

Výuka v zimním semestru obvykle končí se závěrem kalendářního roku. Do Vánoc zbývají necelé tři týdny, podle vedení některých vysokých škol proto není třeba, aby se studenti na tak krátkou dobu vraceli.

Třeba Česká zemědělská univerzita chystá pro první ročníky pouze seznamovací návštěvu školy.

„Budeme dohánět seznámení se s prvními ročníky, což je nejdůležitější. Budeme je seznamovat s kampusem, dáme jim opoždění úvod do studia, to, co nešlo předat online. Aby zjistili, kde je studijní oddělní, kam zajít, bezpečnost práce ve škole, jinak by to bylo proti předpisům atd.,“ říká pro Radiožurnál její rektor Petr Sklenička.

V dálkovém online vzdělávání budou dál pokračovat třeba taky na Filozofické a Právnické fakultě Univerzity Karlovy nebo na Vysoké škole ekonomické. I některé technicky zaměřené fakulty budou pokračovat v distanční výuce teorie. Zahájí jen praktické vyučování, například v laboratořích. To je od pondělí povolené pro všechny ročníky, podmínkou jsou skupiny maximálně po 20 studentech.

Výpadky z příjmů vysokých škol

Studenti se od včerejška také mohou vracet na koleje. Ty byly dva měsíce zavřené a podle Petra Skleničky to pro vysoké školy představuje velký finanční výpadek. „Máme spočítáno pro první tři kvartály výpadek a odhad pro celý rok, že bude kolem 400 milionů. Jenom výpadek za ubytování na kolejích,“ vysvětluje rektor České zemědělské univerzity. „Pak jsou samozřejmě i další výpadky v příjmech a vyšší náklady kvůli covidu, které jsou pro všechny vysoké školy v České republice odhadnuty na 2 až 2,25 miliardy za celý rok 2020,“ dodává Sklenička.

Část studentů se v pondělí vrací také na odborná učiliště, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Polovina z nich nyní usedne do lavic, polovina bude pokračovat v distanční výuce a příští týden se vymění. Dodržování homogenity tříd je nově ve středních školách pouze doporučené. Podle zástupců školských asociací to pomůže v organizaci vzdělávání. I přesto ale školy opět musely měnit rozvrhy, říká místopředseda Unie školských asociací CZESHA Jan Mareš.

„Téměř týden pracujeme na tom, že dáváme žákům informace, v jakém rytmu budou chodit do školy, jaké třídy kdy přijdou, tam by podle mě problém neměl být. Problém to samozřejmě bude pro pedagogické pracovníky, budou muset učit prezenčně a souběžně řešit distanční vzdělávání,“ říká Mareš.

Kroužky po deseti dětech

Pondělkem se mění režim také pro mimoškolní aktivity dětí. Ve skupinách po deseti se mohou konat lekce na Základních uměleckých školách. Dosud byla povolena jen individuální výuka pro jednoho žáka a jednoho učitele. Uvolnění platí také pro kroužky. Podle předsedy pracovníků domů dětí a mládeže Libora Bezděka nebude problém hygienická pravidla dodržet.

„Poměrně hodně kroužků je v režimu do těch deseti (žáků), takže tam se vejdeme. Tam žádná zásadní opatření nenastanou. Ale máme také kroužky taneční nebo sportovní, kde k dělení bude docházet,“ uvádí Bezděk „Naštěstí to je ale tak, že u drtivé většiny jsou tam dva vedoucí, takže my tu skupinu prostě rozdělíme na dvě do deseti. A každá bude v uvozovkách na jiném sportovišti a tím to vyřešíme.“

Školné za hodiny, které se kvůli koronaviru neuskutečnily, budou organizátoři kroužků podle Bezděka rodičům vracet zřejmě až na konci školního roku. Říká, že nelze vyloučit, že se ještě v budoucnu budou muset kvůli covidu-19 rušit.