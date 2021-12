Pozitivita testů stagnuje, začínáme brzdit. Čísla jsou ale stále vysoká, říká hlavní hygienička

V listopadu přibylo přes 400 tisíc nakažených koronavirem, což je o 100 tisíc více než v předchozích vlnách. S koronavirem zemřelo za poslední měsíc přes 2300 lidí. Počty hospitalizovaných zůstávají nad šesti tisíci. Jak uvedla v rozhovoru pro Radiožurnál hlavní hygienička Pavla Svrčinová, snižující se pozitivita je dobrou zprávou. Reprodukční číslo totiž poprvé kleslo pod jedna. Rozhovor Praha 15:04 1. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička Pavla Svrčinová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

U tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, pozitivita stagnovala mezi 38–39 procenty. V epidemické indikaci, kdy se testují lidi kvůli kontaktu s nakaženými, potvrdily testy nákazu u více než 17 procent lidí. To jsou stále varovná čísla, nemyslíte?

Tak jistě, ta čísla jsou stále ještě hodně vysoká. Ale dochází ke stagnaci procentuální pozitivity testu z těchto dvou indikací, což je známka toho, že přece jen začínáme brzdit.

Reprodukční číslo je aktuálně 0,97. Je to naděje, že tato vlna epidemie už dosáhla svého vrcholu?

Samozřejmě je to první signál, že cosi pozitivního se začíná v populací dít. Samozřejmě se musíme podívat i na další čísla. Jak už jste říkal, pozitivita testů je také jedním z ukazatelů. Potom se díváme i na to, jak je regionálně rozložena incidence, která ve středu byla na Českou republiku zase velmi vysoká.

Ale doufejme, že už je to první signál, že nastavená opatření začínají fungovat, a hlavně že se začínají trošku více dodržovat. Já teď tedy nevycházím, protože jsem sama měla pozitivní test. Ale co jsem viděla minulý týden, tak lidé začali více používat respirátory. Kontrolovaly se certifikáty o očkování nebo prodělání nemoci v restauracích. Takže doufejme, že dojde ke zlepšení situace v dohledné době.

Šancí, jak zmírnit nápor nakažených na zdravotní systém, je podle odborníků očkování. Jak se daří v tomto směru? Přibývá naočkovaných?

Očkování samozřejmě zrychlilo. Vím, že minulý týden jsme se dostali zhruba až na 70 tisíc podaných dávek během jednoho dne. Šlo i o první vakcinace, o podávání druhých i třetích dávek. V tomto týdnu už je také přes 60 tisíc podaných dávek v pracovní dny, ale tam ještě dochází k dohlášení podání očkování u praktických lékařů a z některých očkovacích míst. Takže to očkování také pomáhá k brzdění epidemie. A je to ve své podstatě ten nejzákladnější moment, kdy opravdu to očkování velmi zbrzdí tu epidemii.

Kdy bude možno začít s očkováním dětí od pěti let?

Evropská léková agentura schválila použití této očkovací látky. První dodávky do České republiky by měly dorazit v týdnu před Vánoci. Potom se musí samozřejmě očkovací látka rozvézt očkovacím místům.

A v současné chvíli se diskutuje, kde bude podávána očkovací látka těmto malým dětem. My preferujeme podání v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, případně v očkovacích místech, která jsou přímo v nemocnici, kde je přítomen pediatr. Ale přece jenom – pro nás by bylo základní podávání u praktických lékařů pro děti a dorost, kteří to dítě znají. Znají jeho anamnézu, ví, jak se k němu chovat. Ví, jestli je úzkostné, hysterické, nebo snáší péči dobře. Takže pro nás by bylo lepší z tohoto hlediska, kdyby to podávali praktičtí lékaři.

S ohledem na výskyt nové varianty koronaviru označované omikron sekvenují zdejší laboratoře dostatečně?

Já si myslím, že sekvenují dostatečně. Ve své podstatě všechny vzorky, které se ukážou jako pozitivní u cestovatelů s anamnézou z celého afrického kontinentu, z Hongkongu, z Izraele a ze Spojeného království, budou procházet diskriminační PCR. A pokud tam bude podezření na variantu omikron, tak samozřejmě budou všechny sekvenovány.

Kolují spekulace, že budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) s vámi na postu hlavní hygieničky nepočítá. Jak vidíte svou budoucnost?

Myslím si, že je to rozhodnutí budoucího pana ministra. Pokud má na to vhodnější osobu, tak mu rozumím. Každý si chce přivést svůj tým. Myslím si, že už jsem pro Českou republiku udělala dost. Nemám s tím až takový problém. Vidím svoji budoucnost v univerzitní sféře.

Jak se díváte na sérii rozhovorů prezidenta s nominanty do nové vlády, ačkoliv je Miloš Zeman pozitivní na covid? Před jmenováním premiéra jste řekla, že pro nikoho neexistuje výjimka z karantény.

On není v karanténě. Pan prezident je v izolaci a musí být fyzicky oddělen od jiných osob. S výjimkou osob, které se starají o jeho zdravotní stav, a od členů rodiny, kteří by měli dodržovat jakási pravidla. A myslím si, že Pražský hrad vymyslel velmi dobře to oddělení fyzické, kdy ani větrání není spojeno s místností, kde přijímá pan prezident budoucí ministry. Čili je oddělený plexisklem.