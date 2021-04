Výběr z médií: Zaorálek rozvolňuje kulturu, méně Čechů studujících v Británii a přispívání na PCR testy

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka z ČSSD by vnitřní kulturní akce mohly být povolené nejdříve v červnu, píše Mf Dnes. Zájemcům o studium ve Velké Británii se podle deníku E15 od příštího akademického roku zkomplikuje jeho financování. A stát by měl podle epidemiologa Petra Smejkala přispívat na PCR testy, informují Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:45 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Zaorálek | Zdroj: Úřad vlády ČR

E15

Na britské univerzity se zřejmě dostane kvůli brexitu méně Čechů než v předchozích letech, upozorňuje deník E15. Od příštího akademického roku se zkomplikuje zájemcům financování studia. Kvůli vystoupení Britů z Evropské unie totiž ztratí nárok na studentskou půjčku. Zájem o studium ve Spojeném království tak podle deníku opadá.

Mf Dnes

Vnitřní kulturní akce by mohly být povolené nejdříve v červnu, v rozhovoru pro Mf Dnes to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Návštěvníci ale budou potřebovat negativní test proti koronaviru nebo potvrzení o očkování. Zaorálek také upřesnil, jaké podmínky budou platit při návštěvách galerií nebo muzeí, které se v pondělí otevřou v některých krajích. Počet návštěvníků bude omezený, lidé budou také muset nosit respirátory a dezinfikovat si ruce.

Deník

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se pustili do boje s klíněnkou jírovcovou, píše o Deník. Drobný motýlek napadá kaštany, vrby i javory. Na záchranu stromů vědci používají injektáž, což je něco jako očkování, dodává deník.

Hospodářské noviny

Stát by měl podle epidemiologa Petra Smejkala přispívat na PCR testy, dočtete se v Hospodářských novinách. Jejich cena se stále pohybuje kolem 1500 korun, díky příspěvku by tak byly levnější. PCR testy platí týden a lidé je potřebují například pro cesty do zahraničí.

Právo

Pokud budou školám chybět testy na koronavirus, měla by se omezit školní docházka, říká v rozhovoru pro Právo viroložka a členka expertního týmu při ministerstvu zdravotnictví Ruth Tachezy. Podle ní není Česko v situaci, kdy by mohli žáci chodit do škol plošně bez testování. Při omezeném počtu testů by měli mít přednost žáci, kteří jdou do školy nově. U nich totiž není jasné, z jakého prostředí přichází.

Ekonom

Se šikanou na pracovišti má v Česku zkušenost třetina zaměstnanců, vyplývá ze studie nadačního fondu Filantia, které si všímá týdeník Ekonom. Podle ní psychické útoky dopadají více na ženy. A nevyhýbají se ani těm, kteří jsou svým okolím považovaní za silné. Týdeník píše, že nejčastěji - v polovině případů - šikanují nadřízení své podřízené. Ve třinácti procentech se ale vyskytuje i tyranizování šéfa podřízenými.