Epidemiolog Smejkal: Číslo R je jen jeden z ukazatelů. Rozvolňování opatření musí jít pomalu

Hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud reprodukční číslo kleslo na 0,8, je důvod rychle uvolňovat vládní opatření?

Rychle uvolňovat rozhodně důvod není, s tím už máme zkušenosti. Je to dobrá zpráva, ale je to jen jedna z mnoha, stále to procento pozitivních ze všech testovaných je pořád 28 až 30 procent. Toto číslo je také třeba srazit a uvolňovat pomalu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Epidemiolog Smejkal: Rozvolňování opatření musí jít pomalu

Byla chyba, že se referenční číslo R stanovilo jako hlavní ukazatel? A jak moc je vypovídající?

Je to dobrá zpráva, protože jeden člověk nakazí méně než jednoho člověka, ale pořád nakazí. Stále je mezi námi spousta pozitivních, o kterých nevíme. Jedna hezká anglická práce tomu říkala kladivo a tanec. Kladivo, kdy do toho praštíte a zavedete lockdown, ale pak následuje ten tanec. Teď je ta důležitá fáze, kdy musíme hodně testovat a za to bych se přimlouval asi nejvíc a nejenom v seniorských domech. Je stále hodně lidí, kteří nejdou na test. Kapacita je dobrá, ale nenaplněná. A stále musíme dobře trasovat. Musíme vědět o všech pozitivních a karantenizovat je na nutnou dobu. Pak zjistíme, jakou máme kontrolu nad pozitivní populací a pak teprve můžeme rozvolňovat.

Současný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chce v pátek představit nový systém rozvolňování opatření, takzvaný PES a koronavirová situace se v něm má posuzovat podle výskytu nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní, podle výskytu nákazy mezi seniory a podle podílu pozitivních testů. Jsou tyto parametry dobře vybrané?

Řekl bych, že ano. Těch tabulek je víc. Ale ta tabulka PES se mi líbí. Je dobré, že budeme mít nějakou představu a lidé budou vědět, že když budeme v nějaké situaci, tak se můžeme dostat v rozvolňování dál. Takže to bude kontrolovaný proces. A budeme vědět kdy, alespoň přibližně.

Když ministr Blatný tvrdí, že jsme ve vývoji pandemie za bodem zlomu. Je to vzhledem k tomu podílu pozitivních testů pořád příliš optimistické?

Já myslím, že je to docela realistický odhad. Ale teď záleží na tom tancování, na tom, jak teď půjdeme dál.

Od poloviny příštího týdne by se měli vrátit prvňáci a druháci do škol. A podle dřívějších představ ministerstev by měly za 14 dní následovat závěrečné ročníky základních, středních a vyšších odborných škol. Pokud bude zítra takový harmonogram potvrzený, pokládáte to za rozumné?

Ano, o tom je velká debata. Školy jsou epidemickým rizikem. Ale prvňáci a druháci jsou nejmenším rizikem a to minus, že nechodí do školy, už začíná být větší než to epidemické riziko. Za tohoto stavu je to asi dobrý krok druháky a prvňáky do škol pustit.

A další ročníky?

Musíme sledovat, jestli to ovlivní epidemickou situaci. Když za 14 dní, až se uvolní školy, se parametry zhorší, tak v dalším rozvolňování nebudeme moct postupovat. Vždy se to musí hodnotit s odstupem 14 dnů a když ten krok nic závažného nezpůsobí, pak přikračovat k těm dalším.



Když pomineme školy, které oblasti by měly být uvolněné nejdřív a které až nakonec?

Zaměstnanci, kteří zůstávají na home office, by tam měli i nadále zůstávat. Restaurační podniky by mohly na nějakou hodinu otevřít, pokud tam bude kontrolovaný počet lidí. Další ročníky škol se mohou připojit. Další provozy, které mají stop, se mohou začít připojovat. Ale to opravdu záleží na tom, jak budou vypadat první dva týdny po otevření škol.

Jak velkou váhu můžeme dávat prohlášení ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), že obchody budou otevřené před Vánoci?

Tam záleží, jaké to jsou obchody. Jsou obchody, kdy člověk uhlídá, kolik je tam lidí, kde je plocha velká. Když nakupující budou dodržovat opatření, tak proč tyto obchody neotevřít? Není to nerealistický scénář, ale Vánoce jsou rizikové v tom, že se nahrne do obchodů velké množství lidí najednou a to by asi nebylo dobré.