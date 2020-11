‚O Vánocích budeme chodit ve skafandrech.‘ V nemocnicích ubývá pacientů, ale jen pomalu

Po dlouhé chodby svižně přechází světlovlasá sestřička Markéta Kozubíková. Kráčí nalevo od nakreslených stop, které vedou prostředkem chodby a rozdělují oddělení následné péče na čisté a špinavé. Z takzvaně špinavé části se vchází do pokojů pacientů, z čisté jde Markéta na sesternu. „Já jsem z interny, ale teď tu vypomáhám,“ usmívá se 24letá žena. „Celé to všechno okolo epidemie beru, jak to přichází. Jednou jsem si tu práci vybrala a zrovna se mě ten problém týká, tak se s tím musím nějak vypořádat.“

Mladá sestřička si jde po své práci a na oddělení přichází staniční sestra Jitka Mikolášová. „Hodně improvizujeme. Na chodbě máme spoustu přístrojů a věcí, které by tu za normálních okolností, neměly co dělat. Všechny je ale potřebujeme, a nemáme kam dát.“ Rozhodně je lepší, když na chodbě leží koše s prádlem, než kdyby to byli pacienti na lůžkách. „Teď se nám oddělení trochu uvolnilo,“ pokyvuje hlavou zkušená sestra, která nemá čas rozebírat, jak na ni celá situace kolem epidemie působí.

„Prostě jsme v akci a jedeme.“ Jako staniční sestru, která rozděluje služby, ji ale trápí, že neví, kdy ‚akce‘ skončí. „Zvlášť před vánocemi jsou lidi citlivější. Jsme ale připraveni, že o Vánocích budeme chodit ve skafandrech.“

V nemocnici v Jablonci nad Nisou se stala z běžných oddělení covidová před několika týdny a třeba na interně hlavní nápor odezněl. Její primář Tomáš Vacek odhaduje, že oddělení je obsazené ze sedmdesáti procent. „Personální kapacity jsou na hraně, ale dostačující,“ říká vysoký štíhlý muž, který bedlivě sleduje všechno podstatné, co se kolem epidemie odehrává a často glosuje události na sociálních sítích.

Kdy na jeho oddělení už nebudou covidoví pacienti, ale odhadovat moc nechce. „Nerad tipuju, nejsem dobrý prognostik a hlavně ne dobře rozumím číslům, která se v médiích opakovaně nabízejí. Jestli to všechno dobře půjde, tak možná někdy na konci jara příštího roku.“

Jak bude vypadat situace v následujících měsících, by zajímalo i ředitele nemocnice Víta Němečka. Ani on nemá k dispozici žádná data nebo analýzu současného stavu. „Přál bych si, aby vláda nebo státní úřady vyhodnotily, která opatření měla smysl, která neměla a která třeba chyběla. Abychom věděli, co můžeme čekat. Nikdo asi nepochybuje o tom, že přijde další vlna. Měli bychom se z toho poučit.“

Ačkoliv počet pacientů v Jablonci nad Nisou už pár dnů neroste, zvyšuje se naopak nápor na intenzivní lůžka a ARO. „Pacienti jsou v horším stavu, než byli před dvěma třemi, čtyřmi týdny,“ říká ředitel Němeček, původním povoláním chirurg.

Podobně to vypadá podle zjištění Radiožurnálu v sousedním Liberci, ale i jinde. Například v krajských nemocnicích Zlínského kraje mají na intenzivních lůžkách skoro sedmdesát pacientů, z toho padesát na plicní ventilaci. „Snižují se počty na standardních lůžkách, ale v intenzivní péči ne. Je to dáno i tím, že pokles počtu pacientů se vzhledem k delší hospitalizaci projeví zřejmě až později,“ dodává mluvčí Krajské nemocnice Tomáši Bati ve Zlíně Egon Havrlant.