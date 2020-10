Kousek plastu jako skrytá hrozba: v laboratořích roste spotřeba pipetovacích špiček, výrobci nestíhají

Asi je zná málokdo, přesto jdou během koronavirové krize na dračku. Bez nich totiž nelze testovat. Řeč je o pipetovacích špičkách – obyčejném plastovém nástavci, který tvoří základní výbavu každé laboratoře. Jejich spotřeba však s rozmachem testování roste a stávají se nedostatkovým zbožím. „Na první pohled jsou to banality, ale bez nich se nepohnete,“ připouští šéf laboratorní skupiny ministerstva zdravotnictví Marián Hajdúch. Původní zpráva Praha 6:00 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Například laboratoř GHC Genetics spotřebuje na jeden test až dvacet pipetovacích špiček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Udělat výtěr, zalomit štětičku, zašpuntovat ve zkumavce a poslat do laboratoře. To je však jen začátek. Hlavní proces testování na koronavirus probíhá až v laboratoři. A tam přichází na řadu pipetovací špičky – obyčejné pomůcky, bez kterých se však zdravotníci neobejdou.

Potřebují je hned k tomu, aby mohli testovací vzorek rozmnožit a v souladu s metodou PCR izolovat ribonukleovou kyselinu. Poté následuje další analýza – přidávají se nejrůznější sondy a činidla. Opět s pomocí pipetovacích špiček na jedno použití.

„Kdybyste v kuchyni neměla naběračku a chtěla servírovat polévku, rukou byste ji také nenalila,“ ilustrovala pro iROZHLAS.cz šéfka laboratoře GHC Genetics Renáta Michalovská, která zajišťuje odběry na pražském letišti.

Vzorky laboratoř testuje s pomocí automatu – na jeden test použije až dvacet kusů robotických špiček. Jejich spotřeba je tak enormně vysoká a s rozmachem testování se nástavce stávají nedostatkovým zbožím. „My jsme se naštěstí po zkušenosti z března předzásobili. Může to být ale problém,“ doplnila laborantka.

Vratký systém

Přesvědčili se o tom v pražské Nemocnici Na Bulovce, kde museli nedávno kvůli zpožděné dodávce spotřebního materiálu na hodinu zastavit testování. „Dodací lhůta byla delší a museli jsme počkat,“ přiblížila už dříve mluvčí Simona Krautová. Zásobu špiček teď mají prý na dva měsíce.

Byť se s tím nemocnice nakonec vyrovnala bez větších potíží, nasvítilo to skrytou hrozbu. A sice že systém testování se může zhroutit kvůli nedostatku jednoduché pomůcky. „Na první pohled jsou to banality, ale bez nich se nepohnete,“ připustil vedoucí laboratorní skupiny ministerstva zdravotnictví Marián Hajdúch.

Pipety, GHC Genetics | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Systém může podle Hajdúcha selhat, i když dojdou ochranné rukavice či respirátory. „Když vám dojdou, tak bez nich taky nebudete dělat testování,“ doplnil Hajdúch, který současně působí jako ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Zpoždění dodávek

Na zavážku novým materiálem potřebným pro testování na koronavirus se tak může čekat několik týdnů až měsíců. „Někteří výrobci nyní potvrzují dodací lhůty až na leden 2021,“ uvedl pro iROZHLAS.cz jednatel společnosti VWR International Petr Moravec. Prodejce laboratorních pomůcek tak zatím čerpá hlavně z aktuálních zásob.

Upřednostňuje proto hlavně stálé zákazníky. „Řešíme to de facto na denní bázi, ozývají se nám zákazníci, co nikdy nebrali. My sotva stíháme uspokojovat navýšené potřeby našich dlouhodobých zákazníků,“ pokračoval Moravec.

Nedostatek pipetovacích špiček podle něj souvisí se situací na globálním trhu, jejich spotřeba se s příchodem druhé vlny nakažených zvýšila po celém světě. „Skokově vzrostla a na rozdíl od nových výrobců roušek a respirátorů zde musí vše zvládnout dosavadní výrobci,“ popsal.

Proměnu zákaznického trhu zaznamenala také Markéta Jeřábková, šéfka české pobočky společnosti Eppendorf. „Ze způsobu, jakým se k nám požadavky dostávají, je patrná větší nervozita a větší tlak od počátku září,“ potvrdila.

Netýká se to však podle ní pouze pipetovacích špiček, ale i dalšího laboratorního vybavení. „Již od dubna je patrná snaha o zrychlení, případně zjednodušení práce a zvýšení kapacity pro testování,“ doplnila Jeřábková.

O tom, že by však někde špičky akutně chyběly, ministerstvo zdravotnictví neví. „Špiček do pipet je v zařízeních aktuálně dostatek, ale nemůžeme vyloučit, že v nějakém konkrétním zařízení nikoliv,“ uvedl redakci Martin Novotný z tiskového odboru resortu.

Spotřební materiál však podle Novotného není limitem v testovacích kapacitách laboratoří. „Jejich kapacita je vyšší než počet odebraných vzorků,“ pokračoval. Aktuální stav zásob podle něj průběžně řeší laboratorní skupina i vládní rada pro zdravotní rizika.

Pipetování, GHC Genetics | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čerstvý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) také při vstupu do funkce nařídil revizi všech zásob. Navíc už dříve pro iROZHLAS.cz řekl, že stát chce v případě pipetovacích špiček nakoupit vlastní zásoby. Podle Hajdúcha to ale nemá příliš smysl, jelikož špičky nejsou univerzální a nesedí na každý pipetovací automat.

Problém s rukavicemi

Podobná situace jako u pipetovacích špiček přitom panuje například i u jednorázových rukavic, které během koronavirové krize patřily také mezi nejvyhledávanější zboží. „Problém s rukavicemi do jisté míry přetrvává, neboť odběry jsou významně vyšší a na rozdíl od roušek není v silách výrobců kapacity takto skokem navýšit,“ vysvětlil Moravec z VWR International.

Výrobci rukavic se podle něj nyní soustřeďují kolem Malajsie. „Je tam surovina a ceny tam jsou tak nízké, že se zkrátka postupně nevyplatilo vyrábět jinde,“ uvedl Moravec s tím, že s vyšší poptávkou se zvýšila také jejich cena. „Výrobci v Asii říkají, že jejich kapacity na rok 2021 jsou již vyprodány a k vyrovnání poptávky a nabídky může dojít nejdříve zkraje roku 2022,“ doplnil.

Tuzemský trh se však podle šéfa laboratorní skupiny Hajdúcha daří i přes potíže zásobit. „Příležitostně máme všichni nějaké problémy a nedostatky. Někde nám chybí jedna věc, jinde druhá, ale daří se to zatím průběžně shánět,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Primární odpovědnost však podle něj leží na jednotlivých nemocnicích a laboratořích.

„Nemáme přehled o tom, jaké konkrétně mají přístroje a jaké metody používají,“ zdůvodnil Hajdúch. Jaký typ pomůcek mají zdravotníci na testování přesně používat, tak stát podle něj neměl ambici laboratořím diktovat. „Na trhu je toho obrovské množství a my jsme jim do toho zasahovat nechtěli. Jediné naše doporučení bylo, aby používali otevřené systémy,“ dodal.

Zdravotnický materiál si nyní nemocnice a laboratoře nakupují samy. Centrální zásoby pak shromažďuje Správa státních hmotných rezerv, která je zajišťuje na základě požadavků jednotlivých resortů z letošního jara. Podle mluvčího Jakuba Linky by měl státní sklad zajistit v případě potřeby podle rozhodnutí vlády pokrytí dodávek na dva měsíce.