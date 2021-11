V současné situaci se bez nějaké formy povinného očkování neobejdeme, tvrdí biochemik Trnka

Rakousko zavedlo celostátní lockdown pro očkované i pro ty bez vakcinace na covid-19. Od února pak plánuje povinné očkování proti koronaviru. Je to v české situaci, kdy exponenciálně roste počet nakažených, model hodný následování? Biochemik Jan Trnka soudí, že nám nic jiného nezbude, publicista Petr Koubský ale nemá rád podobná silová rozhodnutí. Praha 0:20 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé čekají po očkování na Hlavním nádraží v Praze. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Hodně záleží na tom, co povinná vakcinace znamená, tedy pro koho je povinná. Jestli pro děti, dospělé, pro ty kteří nemoc prodělali, nebo pro lidi, kteří mají protilátky,“ uvádí v Pro a proti redaktor Deníku N Petr Koubský.

Podle něj bez přesnější specifikace otázky nevíme, jak povinné vlastní očkování je či bude. „Ale obecně by se tyto věci měly nechat na dobrovolnosti. Osobně jsem pro to, aby se proti covidu dal očkovat každý, kdo nemá zdravotní důvody, které mu to znemožní. Ale nelíbí se mi, že by to stát vynucoval silou.“

Lékař a biochemik Jan Trnka z 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy je pro povinné očkování. „Ať už v některých sektorech populace nebo pro celou populaci. Koneckonců tady máme širokou škálu nemocí, proti kterým se povinně očkuje a až na výjimky s tím nejsou žádné zásadní problémy. Není to tedy zavádění něčeho nového.“

„V situaci, ve které jsme, se bez nějaké formy povinného očkování asi neobejdeme.“ Jan Trnka

„Souhlasím s redaktorem Koubským, že bude záležet na detailech, tedy koho se povinné očkování bude týkat a co to bude znamenat pro ty, kteří se i přesto očkovat nenechají. Jak to pak třeba bude vymáháno. Ale v situaci, ve které jsme, se bez nějaké formy povinného očkování spíš asi neobejdeme.“

Záleží na důvěře vládě

Povinní očkování ale zásadně souvisí s důvěrou ve vládu, upozorňuje publicista. „Je velký rozdíl, když takový krok nařizuje někdo, kdo nemá za sebou historii selhání. A důvěra občanů tady není. Když se dnes nařídí povinného očkování, odezva části obyvatelstva bude pravděpodobně velice negativní.“

„Nelíbí se mi, že by stát měl očkování vynucovat silou.“ Petr Koubský

„Povinné očkování je také signál státu, že za očkováním stojí natolik, že je ochoten udělat něco navíc,“ soudí lékař. „Například nemocenskou v případě nežádoucích účinků. Takže kdyby se s tím spojily nějaké další kroky, část těch, kteří s očkováním váhají, by se očkovat dali.“

Trnka očekává, že i Česko bude muset sáhnout k radikálnějším opatřením. „K nějakému druhu omezení pohybu lidí a kontaktů bude muset dojít také, protože nemocnice se velmi pravděpodobně zahltí a dostupnost péče začne být reálný problém i pro lidi mimo covid.“

Také Koubský má četné výhrady k aktuálním epidemiologickým opatřením. „Jsou poměrně bezzubá, ale politicky zatěžují společnost. To, že se bude muset přikročit k silnějšímu opatření a nějakému lockdownu, je velice pravděpodobné. Protože ten jediný má potenciál udělat něco teď hned, šlápnout na brzdu.“

Testovat by se měli všichni

Novinář ale prosazuje testování neočkovaných i očkovaných. „Očkování je velice dobrá věc, snižuje pravděpodobnost přenosu infekce a závažného průběhu onemocnění, když už člověk onemocní, ale není průkazem bezinfekčnosti. Proto bychom měli zacházet s očkovanými i neočkovanými úplně stejně.“

„Zavedení výjimky v testování pro očkované mělo být motivační, ale i očkovaní by měli být bráni jako potenciálně infekční,“ potvrzuje vědec. „I to je další argument pro povinné očkování, protože nebudeme muset lidi motivovat opatřeními, které mají negativní dopad.“

Publicista věří, že kolem očkování vznikla nereálná očekávání, která teď vedou k frustraci. „Hodně lidí uvěřilo, že když se necháme všichni očkovat, bude s epidemií najednou konec. To naznačuje i kampaň Tečka, ale o žádnou tečku nejde, je to spíš středník,“ konstatuje Petr Koubský.

„Krok správným směrem je plošné testování. Není zbytečné a může mít měřitelný dopad na epidemii, i v minulosti ukázalo, že účinné je. Ale v této rozjeté vlně možná nebude stačit,“ předpovídá Jan Trnka.

Celé Pro a proti najdete v audiozáznamu, ptala se Karolína Koubová.