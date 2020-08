Praha otvírá kvůli koronaviru nové odběrové místo. Testovat se bude uprostřed Václavského náměstí

Hned vedle hotelu Evropa stojí na Václavském náměstí menší světlý dům s popisným číslem 29. Právě tam Praha v pátek otevírá další odběrové místo pro testy na koronavirus. Kapacita těch současných totiž podle vedení města nestačí. Praha 12:45 14. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběrové místo na Václavském náměstí | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Nové odběrové místo uprostřed Václavského náměstí by mělo fungovat hlavně pro turisty. Lokalita přímo v centru je to podle vedení Prahy pro cizince ideální. Přijít ale může kdokoli.

Odběrové místo na Václavském náměstí ještě před otevřením | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Pokyny, kam je v případě potřeby posílat, dostaly podle náměstka Petra Hlubučka ze Spojených sil pro Prahu i hotely v hlavním městě.

„Je to pro člověk, který se ráno probudí v hotelu, není mu dobře, přijde na recepci, a recepční ho odešle do tohoto testovacího místa. Ten člověk tam přijde, zaplatí 1750 korun za test,“ řekl pro Radiožurnál.

Daná cena je přibližně stejná jako v nemocnicích. Výsledek PCR testu by měli znát lidé do 12 hodin. Můžou si ale připlatit, expresní testování s výsledky do tří hodin stojí přes sedm tisíc korun.

Dnes ve 12h jsme otevřeli nové testovací místo na Václavském náměstí. Pár minut po otevření testujeme první zájemce. #COVID19 pic.twitter.com/ici7HosUJb — Petr Hlubuček (@p_hlubucek) August 14, 2020

Praha zároveň plánuje otevírání i dalších odběrových míst. Nyní v Praze vzorky na testy odebírá jedenáct zařízení, podle náměstka Hlubučka to ale nestačí.

Kapacitu se chystá navýšit třeba i Thomayerova nemocnice v Krči. Chce otevřít i speciální odběrové místo pro dětské pacienty. Zájem tam je takový, že nejbližší volný termín k otestování mají až příští středu. Ostatní nemocnice v Praze jsou na tom podle svých rezervačních systémů o trochu lépe.

Praha otvírá kvůli koronaviru nové odběrové místo. Testovat se bude uprostřed Václavského náměstí. pic.twitter.com/dMjFPYqy7M — Anna Kottová (@kottovaa) August 14, 2020