Byl jsem zdravý, covid mě překvapil, říká muž, který kvůli nemoci odešel po 25 letech od hasičů

Hasičina byla celý jeho život, u profesionálního sboru v Jeseníku působil Pavel Antoš 25 let. Začínal jako informatik, později se stal velitelem stanice. Současný zdravotní stav mu ale výkon služby znemožnil. Milovanou práci musel opustit kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19, vrátit už se neplánuje. Hospitalizovaný byl v součtu skoro dva měsíce. Jeseník 15:57 13. března 2021

„Zrovna se chystám ostříhat habr, protože na podzim jsem nemohl.“ Pavel Antoš zrovna míří od garáže na zahradu. „Musím vylézt na schůdky, ještě před měsícem bych si to netroufl.“

Čtvrt století byl u hasičů, pak přišel covid. Poslechněte si reportáž Andrey Švubové

Stále ale ještě není ve formě, přiznává a vzpomíná přitom na loňský srpen, kdy jako první hasič z jesenické stanice covidem onemocněl. Po týdnu, který proležel ve vysokých horečkách, ho sanitka odvezla do nemocnice. Pár dní po propuštění tam ale musel znovu. „Odvezli mě s tím, že mám pneumotorax,“ vzpomíná pro Český rozhlas Olomouc.

Skončil na jednotce intenzivní péče v Ostravě. „Vytáhli dren a za dva dny mi praskla druhá plíce.“ Už v ostravské nemocnici dospěl k rozhodnutí, že v práci skončí. Ve svých 52 letech dal přednost svému zdraví. „Bylo to rozhodnutí v těžké situaci, ale nebylo jednoduché.“

Krušné chvíle tedy prožívala i jeho žena Jindřiška: „Byla jsem ráda, že to přežil.“ A pochvaluje si podporu od rodiny a přátel. „Pozitivní na covidu bylo, že člověk si uvědomí, že máme úžasnou rodinu a boží kamarády. Nemohli pomoci fyzicky, ale psychicky mě všichni podrželi. A já jsem v tu dobu opravdu hodně potřebovala.“

Po propuštění z nemocnice se začal Pavel Antoš postupně zotavovat. Myslel si, že je z nejhoršího venku. Spletl se, po šesti týdnech se mu opět přitížilo.

„Opět pneumotorax. Po týdnu lékař usoudil, že by byla vhodná operace, která omezí pravděpodobnost vzniku pneumotoraxu. Takže mě operovali a další týden mě pustili domů,“ popisuje. „Od té doby už se to jenom lepší. Byly to následky zápalu plic, který vznikl následkem covidu. Nečekal jsem to takové, osobně si myslím, že jsem byl naprosto zdravý. Navíc jako hasič jsem měl každý rok vyšetření. Hodně mě to překvapilo.“

Covid Pavlovi totálně zpřeházel život, změnil hodnoty a priority. „Dřív jsem hasičinu bral hodně vysoko, dneska je jednoznačně prioritou rodina.“

Pavel Antoš doufá, že se časem zotaví a najde si novou práci. Chce se také připojit k dobrovolné jednotce hasičů.