Hamáček k možnému omezení pohybu: Inspirovali jsme se na Západě, mohlo by to fungovat i v Česku

Vláda plánuje na příští tři týdny výrazně omezit mobilitu lidí a uzavřít hranice okresů. Ve čtvrtek večer to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). K prodloužení nouzového stavu ovšem kabinet potřebuje souhlas Poslanecké sněmovny. Jakými argumenty budou ministři přesvědčovat opozici? Na to ještě před jednáním s opozicí odpovídal ve vysílání Radiožurnálu vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozhovor Praha 11:19 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Slyšeli jsme, že vláda – až na určité výjimky – zvažuje omezení pohybu mezi okresy. Poslanec Jan Skopeček (ODS) uvedl, že by to bylo opatření, o kterém vláda dopředu ví, že nebude možné ho dodržovat. Jak by to policie kontrolovala a vymáhala?

Když jsme hledali způsob řešení, inspirovali jsme se na Západě. Je to vlastně kombinace opatření, která používají Francie a Portugalsko. A používají ho velmi efektivně. Takže věřím, že když to funguje tam, tak by to mohlo fungovat i v České republice.

V principu to znamená, že by se lidé měli zdržovat na území svého okresu. Měli by primárně být doma – samozřejmě si mohou jít nakoupit, mohou jít do práce – a pokud překračují hranice okresu, tak to musí mít nějaký důvod.

Chceme zavést zákaz pohybu mezi okresy, počítá se se zavřením škol i školek, oznámil Babiš Číst článek

Povolené důvody jsou tam (ve vládním nařízení) vyjmenovány. Jedná se samozřejmě primárně o zaměstnání. Dále o nějaké primární potřeby, jako je nákup, starání se o osobu blízkou, péče o děti a tak dále. Ale to všechno je třeba dokládat. Stejně tak to bylo ve Francii a fungovalo to.

Bude třeba personálně posílit policii? Nebo zvažujete třeba pomoc armády?

Pokud by se ukázalo, že nestačí stavy policie, tak bychom povolali i armádu.

Argumenty pro opozici

Spolu s premiérem Babišem jdete na jednání se šéfy opozice. Čím se je budete snažit přesvědčit, aby souhlasili s prodloužením nouzového stavu?

My jsme jim včera (ve čtvrtek) již na jejich žádost odeslali matematický model dalšího vývoje epidemie v České republice a já si myslím, že více argumentů není třeba.

Ten vývoj je strašlivý. Ukazuje to, že pokud nic neuděláme – a neuděláme něco zásadního nebo tvrdého, protože současná opatření sice fungovala na původní virus, ale už nefungují na nové mutace – tak se nám to vymkne kontrole. Nevěřím tomu, že se opozice chce dívat na to, jak se nám přeplnily jednotky intenzivní péče.

Koalice SPOLU – tedy ODS, Lidovci a TOP 09 – uvedla, že by vláda měla vyhlásit nový nouzový stav namísto prodlužování toho současného. Jasné stanovisko zatím neoznámila KSČM a Piráti. Prodloužení nouzového stavu už předem odmítla SPD. Máme tedy minimálně dva možné scénáře. Začněme tedy variantou, že sněmovna vaši žádost o prodloužení nouzového stavu podpoří. Co bude dál?

Pokud by sněmovna prodloužila nouzový stav, tak je to z našeho pohledu samozřejmě lepší. Pak by ta opatření, o kterých jsme hovořili plus některá další, která byla vládou odsouhlasena, vstoupila v platnost.

Druhou možností je, že Poslanecká sněmovna pro prodloužení nouzového stavu souhlas nedá. Máte plán pro tento případ? Vyhlásí vláda nový nouzový stav?

Já se přiznám, že příliš nerozumím opozici, která nám radí to, co před dvěma týdny velmi tvrdě kritizovala. Oni nás před 14 dny kritizovali, že jsme na doporučení hejtmanů ten nouzový stav vyhlásili, a teď nám radí přesně to. Ale popravdě řečeno, asi by nám nic jiného nezbylo.

Opozice dostane do čtvrtka od vlády seznam nových opatření. Podporu nouzovému stavu neslíbila Číst článek

Rekonstrukce vlády

Pane vicepremiére, vy jste předsedou sociální demokracie – jedné z koaličních stran. Chystá se rekonstrukce vlády na postech ministra zdravotnictví a zahraničí?

Já už asi týden slýchávám různé spekulace v pražských skupinkách, které se tomu věnují, a rozhodně nechci v této situaci tyto spekulace přiživovat. Já jsem na tu otázku odpovídal, tuším Deníku N, a řekl jsem, že kdybych chtěl vyměňovat nějakého ministra, tak bych mu to řekl.

Takže to vylučujete?

Pane redaktore, já odmítám odpovídat na otázky: „Vylučuji.“ Znova říkám: pokud bych chystal nějakou rekonstrukci, tak by se to moji ministři dozvěděli ode mě, a ne z médií.

A prosím jednou větou. Jak to dopadne ve sněmovně?

Pořád věřím, že opozice vidí tu situaci a že vidí naléhavost té situace, že na to adekvátně zareaguje. Ale pokud ne, tak to budeme muset vyřešit sami.