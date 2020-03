Pražské firmy mají smůlu. Na půjčku z COVID II nedosáhnou. ‚Jde nám o dny,‘ říká podnikatelka

Když vláda před dvěma týdny představovala program bezúročných půjček pro malé a střední podnikatele, slibovala, že to pomůže zmírnit dopady opatření přijatých kvůli koronaviru. Jenže se ukazuje, že úlevy nebudou platit pro všechny. Přestože ve čtvrtek začne příjem žádostí do programu COVID II, pražští podnikatelé mají smůlu a žádat o peníze zatím nemůžou. Praha 6:00 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přestože ve čtvrtek začne příjem žádostí do programu COVID II, pražští podnikatelé mají smůlu a žádat o peníze zatím nemůžou. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Už teď jsme ve ztrátě milion a půl. Čekali jsme na to, že fixní náklady a mzdy překleneme tímto úvěrem, ale teď jsme se dozvěděli, že se k němu nedostaneme. Nejsme schopni splácet faktury, které běží, nabíhá nám splatnost,“ říká podnikatelka Olga Kunzlová, která vlastní v Praze síť papírnictví.

Vzhledem k tomu, že musí vyplácet mzdy, platit nájmy a faktury, tak spoléhala na slib vlády, že si bude moci zažádat o bezúročný úvěr.

Jenže aktuálně se dozvěděla, že je vše jinak. Vyšlo poměrně překvapivě najevo, že Pražané zatím na peníze z programu COVID II nemají nárok. Klička je v tom, že zdrojem peněz budou evropské fondy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Praha je v kategorii bohatých regionů, na které se evropský fond nevztahuje. Program zřídilo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

‚Není to chyba‘

„To není chyba, ale strategie. Chtěli jsme, aby program začal fungovat co nejdříve a byli jsme schopni sehnat zdroje, které pomůžou pokrýt potřeby podnikatelů téměř na celém území republiky, a v další fázi budeme řešit Prahu,“ zdůvodňuje Jiří Jirásek, šéf Českomoravské záruční a rozvojové banky, která poskytuje záruky za podnikatele a bude jim přispívat na výplatu úroků.

Přitom když vláda o bezúročných půjčkách mluvila, o vyloučení pražských firem nepadlo ani slovo. Na dotaz Radiožurnálu, kdo za to může a čí je to vina, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO v pondělí neodpověděl. Omluvil se, že je na jednání vlády, a poslal jen SMS. „Je to jen první fáze COVID II,“ napsal. „V dalších připravíme i podmínky pro pražské podnikatele,“ doplnil.

Podobně mluví i Jirásek. „Tato situace není logická a dobrá, takže předpokládáme, že program COVID II rozšíříme i pro pražské podnikatele, ale musíme najít zdroj financování. Jednáme s ministerstvem průmyslu i hlavním městem Praha,“ řekl.

Podnikatelé přitom mohou první žádosti podávat od 2. dubna. Najít zdroje pro Pražany se podle Jiráska určitě nestihne. „To není reálné, to bude až v další fázi,“ řekl.

Bližší odhad, kdy by to mohlo být, dát nechtěl. A nic o dalším termínu neví ani šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Karel Dobeš. „Není to férové, oni řekli, že hledají náhradní opatření. Bylo nám jen přislíbeno, že se to bude řešit,” krčí rameny Dobeš.

Přitom každý den je pro menší podnikatele další zátěží.

1,5 miliardy korun

„Já už ničemu nevěřím. Týden nechali pražské podnikatele čekat, neupozornili nikoho, neřekli to nikomu. Přitom každý ví, že jde o dny. Teď už se musí každý podnikatel rozhodnout, jestli firmu úplně zavřít nebo vyjednat drahý úvěr u bank. Vůbec nechápu, proč nemáme žádné další informace,“ upozorňuje podnikatelka Olga Kunzlová.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý postup vlády absolutně nechápe.

„Úplně mě to šokovalo. To je něco, co je velmi špatně, je to diskriminační. Je sice pravda, že Praha má nejvyšší životní úroveň ze všech regionů České republiky, ale v tomto konkrétním případě je právě Praha nejvíce postižena z hlediska sektorových dopadů do oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, restaurací, ale i co do koncentrace prodejen. Z tohoto pohledu se nám to opravdu nelíbí,“ reagoval Dlouhý.

„Nezdá se vám, že je to trochu netaktické? Už když jdu ven s nějakým projektem, měl bych přece hned říct, že jsou tady nějaké peníze, které nejsou použitelné podle nějakých pravidel pro Prahu,“ dodal.

Na půjčky v programu COVID II je zatím vyčleněno 1,5 miliardy korun. Mimopražští zájemci můžou žádat o částku v rozmezí 10 tisíc až 15 milionů korun.

Podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem nebo vládními opatřeními budou moci žádat o úvěry na zaplacení provozních nákladů, tedy mezd, nájmů, energie, dodavatelsko-odběratelských faktur nebo na nákup surovin. Úvěry nebude možné použít na investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů.