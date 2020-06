Hlavní hygienička: Pro Karvinou a Prahu chystáme mimořádná opatření. Roušky v MHD budou stále třeba

Za poslední dva týdny se v některých částech Česka výrazně zvedl počet případů nemoci covid-19. Jenom za pátek přibylo celkem 168 nakažených koronavirem. Největší ohniska stále zůstávají v Praze, Liberci, na Pardubicku a v Moravskoslezském kraji, konkrétně na Karvinsku a na Frýdecko-Místecku. Je šíření nákazy v tuzemsku stále ještě pod kontrolou? I na to odpovídala hlavní hygienička Jarmila Rážová v Ranním interview na Radiožurnálu. Rozhovor Praha 10:40 27. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička Jarmila Rážová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čím si nárůst vysvětlujete? Protože číslo nakažených roste opravdu v posledním týdnu čím dál tím víc.

Máme tam stále podobná ohniska. Samozřejmě v ohniscích se testují kontakty, takže je jasné, že jsou to kontakty původních případů. A dále bych řekla, že po určitém rozvolnění, které díky dobré epidemiologické situaci nastalo, to bohužel vede i k tomu, že se nechováme, jeden každý z nás, úplně zcela zodpovědně.

Logicky se lidé začínají více stýkat. Ale ti, kteří na sobě třeba mají známky onemocnění, už nemají takovou ostražitost, která byla v době předtím. Neobávají se klidně přijít v kontakt s jinými lidmi, a tak je tady určitý potenciál v šíření nákazy.

Takže bych chtěla, jestli mohu, apelovat na všechny, aby nadále dodržovali základní pravidla, zejména sociální distanci, dobrou respirační hygienu a aby velkou pozornost věnovali i nadále dezinfekci rukou.

Ještě k číslu 168 prokázaných pozitivních případů nákazy za pátek dodám, že vy jste otestovali asi o tisíc lidí méně. To souvisí s tím, že už se soustředíte jenom na lokální ohniska?

Může to tak být, protože ve většině krajů je počet případů často dlouhodobě nulový, nebo jde opravdu jenom o ojedinělé případy. Takže je logické, že se testovalo o něco méně. Nyní se v lokálních ohniscích testuje intenzivně.

Povězte, je situace s nárůsty stále ještě pod kontrolu ?

Myslím si, že stále pod kontrolou je. Jsou to lokální ohniska. Uvidíme, ještě budeme vyhodnocovat víkend a dejme tomu pondělí, úterý. Uvidíme, jakým způsobem vyhodnotíme situaci, jak se bude vyvíjet. A vyhodnotíme ji tak, jak dál budeme postupovat.

Ono se to číslo samozřejmě dá interpretovat i tak, že je to efektivní odhalování v průběhu trasování všech případů. Může to tak být, nebo ne?

Je to tak, pochopitelně. Protože pokud v ohnisku testujeme, nevím, čtyřicet padesát případů, které vyjdou pozitivní, je to výsledek velmi dlouhodobé a velmi náročné práce kolegů na krajských hygienických stanicích, kteří už takto jedou pomalu šestý měsíc. Je to velmi náročná práce. Právě tím, jak se lidé mezi sebou více setkávají, tak o to více jde trasování a je to de facto náročnější.

V Praze třeba v minulých dnech slavili společně titul fanoušci fotbalové Slavie. Nebojíte se toho, že se to do týdne nebo do dvou týdnů projeví opět na zvýšeném počtu případů nemoci covid-19?

Popravdě řečeno, chápu fanoušky Slavie, že měli radost, že Slavie získala titul. Pravdou je, že oslava v tak velkém počtu… Protože tam bylo asi poměrně hodně lidí. A to, že nedodržovali pravidla, o kterých jsem mluvila… Nebyla jsem tam, takže nemohu posoudit, ale určitě se nedrželi od sebe doporučené dva metry. Předpokládám, že v zevním prostoru ani při slavení neměli roušky. A byli-li tam lidé bezpříznakoví vylučující virus, nedá se vyloučit, že to může přispět k rozšíření nákazy. Uvidíme, jak to v Praze dopadne. Mohlo by to znamenat samozřejmě další nárůst pozitivních.

Opatrnější uvolňování

Od 1. července, jak víme, plánujete další vlnu uvolňování. Je už rozhodnuto, jestli se bude týkat i zmíněných regionů s větším výskytem nemoci covid-19?

Jak jsem už říkala, vyhodnotíme to. Trend posledních dní vede k tomu, že se sejdeme a znovu vyhodnotíme, jak to bude vypadat od 1. července. V jednání je, že Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje zcela určitě pro oblast Karviné vydá další mimořádné opatření. Tam je situace poněkud jiná. A nějaké opatření se plánuje právě i v Praze. Budeme to vyhodnocovat teď o víkendu.

Říkáte nějaké. Vím, že je předčasné říct, že to tak bude, ale o jakých opatřeních konkrétně uvažujete pro Karvinsku a pro Prahu?

Myslím si, že mohu říct, že se tam zcela určitě objeví povinnost nosit roušky ve všech zdravotnických zařízeních a v zařízení sociálních služeb. Otázkou je omezení návštěv třeba v těchto zařízeních, což třeba konkrétně v okrese Karviná už platí teď. Abychom chránili citlivé skupiny. A potom veřejná doprava, myslím městskou hromadnou dopravu.

V polovině června ministr Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že budeme od 1. července smět odložit roušky ve vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě. Takže to zřejmě nebude pravda?

Když toto pan ministr říkal, byla jiná epidemiologická situace a nebylo tolik lokálních ohnisek. Také jsme na té tiskové konferenci říkali, že se to posoudí podle aktuální epidemiologická situace. Pracujeme se čtrnáctidenními trendy. Opatření se vždycky odvíjí od stávající epidemiologické situace nebo trendu, který je.

Nemůže to někdy být příliš rychlé? Třeba dopravci, pokud mají zavést nějaká opatření, na která se možná předběžně připravují právě podle těchto výroků, se najednou dozví, že je něco jinak. Není možné se na úpravách dohodnout dřív a oznámit je ještě dřív před datem platnosti?

Myslím si, že je snažíme oznamovat poměrně dopředu. Tak, aby se to dalo zvládnout. To je zcela určitě naším cílem. Uvidíme, jak situace bude vypadat, ale zatím si osobně myslím, že budeme asi opatrnější při vyhlašování 1. července.

Letošní vyšší standard

Začínají také letní tábory pro děti. To je další důležité téma. Jaký na nich bude platit režim?

Daná jsou určitá doporučení, hygienicko-protiepidemická opatření, pro zajištění sezóny letních dětských rekreací. Všichni pořadatelé těchto akcií je mají k dispozici na webových stránkách. A myslím si, že jsou dostatečně dlouho komunikovány. Takže je všichni mají k dispozici a vědí, jakým způsobem mají ošetřit dětské zotavovací akce.

Máme tam samozřejmě to, že je to doporučení, ale vycházející z požadavku zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky pro zotavovací akce. Záleží také na tom, v jaké lokalitě se tábory budou konat. Může se stát, že pokud by v daném regionu došlo k výraznému zhoršení epidemiologické situace, tak pochopitelně tam místně příslušná krajská hygienická stanice může svým mimořádným opatřením zpřísnit podmínky i pro konání táborů.

Počítáte třeba i s navýšením počtu standardních kontrol hygieniků na dětských táborech?

Myslím si, že kolegové na krajských hygienických stanicích provádí kontroly velmi četně. Pochopitelně si myslím, že se na to zaměří ještě v intenzivněji tam, kde je třeba zhoršená epidemiologická situace.

Podle toho, co jste říkala, se i v průběhu konání dětského tábora může stát, že se pravidla budou měnit.

Úplně zásadně ne. Jak jsem říkala, základní pravidla vychází ze základních protiepidemických pravidel. Vychází z toho, co máme dlouhodobě ve vyhláškách. V létě se v podstatě vždycky stane nějaká epidemie, a pravidla tam platí. Letos je prostě nastaven vyšší standard. Pevně věřím, že většina akcí proběhne dobře.