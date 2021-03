Za státním byznysem s respirátory za stamiliony stála záruka ‚banky‘ z daňového ráje. Nyní zametá stopy

Firma Recea Prague měla vloni na jaře dodat ministerstvu zdravotnictví respirátory za stovky milionů korun. Radiožurnál nyní zjistil, že v pozadí obchodů této firmy figurovala společnost IC Invest Bank sídlící v Dominikánské republice, která se vydává za banku.

Tato dominikánská firma pomáhala Recee zajistit peníze pro financování nákupu respirátorů v Číně. IC Invest Bank spadá do investičního fondu, který Recee zase pomáhal s logistikou, zajišťoval letadla do Číny či vyřizoval celní záležitosti.

V čele dominikánské pobočky firmy IC Invest Bank stojí český bankéř Rudolf Rabiňák, který také aktuálně vede dozorčí radu státní České exportní banky. Ten říká, že o ničem nevěděl a na byznysu s respirátory se přímo nepodílel.

Podle jednatele Recey Jana Kunce pomohly známosti. „Na IC Banku jsme dostali kontakt ze Slovenska přes jednoho známého," řekl Kunc Radiožurnálu.

Byl to jeden z loňských nejproblematičtějších státních nákupů ochranných prostředků proti koronaviru. Nemajetná společnost Recea Prague s jednatelem v exekucích získala na ministerstvu zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) kontrakt na dodání respirátorů za stovky milionů korun.

Z byznysu sešlo, Recea zboží podle ministerstva zdravotnictví dodala pozdě a ve špatné kvalitě. Zbyly tak masivní dluhy i spory s ministerstvem. Jenže reálné pozadí jarního byznysu s respirátory bylo podle nových zjištění Radiožurnálu mnohem problematičtější.

Dosud nejasné financování celého byznysu totiž zajišťovala neprůhledná firma z Dominikánské republiky, tedy země známé svou anonymitou pro investory a velmi uvolněnými daňovými pravidly. V Česku se prezentovala jako banka, i když žádnou takovou licenci zde neměla.

Vyplývá to z informací z veřejných rejstříků i pátrání Radiožurnálu v terénu. V úterý ráno na angažmá IC Invest Bank upozornil také server Seznam Zprávy.

Státní bankéř na scéně

V čele karibské společnosti stojí stávající šéf dozorčí rady státní České exportní banky Rudolf Rabiňák. Ze své pozice má za stát dohlížet na financování českého exportu. Do funkce ho v roce 2019 nominovalo ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové (za ANO).

Rabiňák na dotazy Radiožurnálu připustil, že IC Bank s firmou obchodující s respirátory spolupracovala, podle něj šlo ale o aktivity některého z jeho kolegů. „Oni pro ně dělali dopravu roušek, ale nějak to nedopadlo. Já osobně jsem se s nimi viděl jednou,“ řekl Rabiňák. Konkrétnější být odmítl. Spolupráci podle svých slov nedomlouval.

Že by jeho angažmá bylo v rozporu se šéfováním dozorčí radě České exportní banky, každopádně dřívější dlouholetý bankéř Raiffeisenbank odmítl. „Já nesmím působit v orgánu nějaké jiné banky. A tohle není banka. To je všechno,“ řekl Rabiňák s tím, že o této jeho aktivitě vedení České exportní banky ví. Sám je však podepsán pod prezentací, kde se IC Invest Bank jako banka představuje.

Rabiňák je kromě IC Bank v Dominikánské republice zapsán jako ředitel i u dalších tří firem. Stejně jako IC Bank mají dvě z nich v názvu slovo „bank“, ta třetí pak obsahuje podobně znějící obrat „bang“.

Ministerstvo financí po dotazech Radiožurnálu na Rabiňákovo angažmá nijak nereagovalo. Mluvčí Štěpán Blecha pouze konstatoval, že své aktivity Rabiňák hlásí oddělení compliance České exportní banky.

Poskytnutí garancí

Zapojení soukromé investiční společnosti z Karibiku vyšlo najevo poté, co Recea Prague spadla do dluhů a jeden z jejích věřitelů podal konkurzní návrh. Z listin založených v oficiálních databázích vyplývá, že česká pobočka karibské „banky“ sehrála v respirátorovém byznysu klíčovou roli. Poskytla totiž finanční krytí, bez kterého by Recea celý obchod nemohla sama zvládnout.

Podle dostupných finančních výkazů totiž neměla žádný kapitál, který by mohla do byznysu vložit. Karibská společnost ale i přesto nemajetné firmě bez zaměstnanců poskytla bankovní záruky, a to za půjčky v Česku, ale i za vlastní zboží v Číně. Recea tak byla schopná od tamního dodavatele odebrat zboží, i když v tu chvíli neměla na zaplacení.

Odkud pocházejí peníze, které karibská společnost do byznysu vložila, přitom není vůbec jasné. Podle svých slov to neví ani Rabiňák. „Je to investiční fond, tak ten asi nějaké peníze má,“ tvrdí Rabiňák.

Poskytnutí garancí v řádu desítek milionů korun přitom z pohledu běžného obchodního vztahu nedává žádný smysl. Komentuje to například expert na oblast finanční kriminality a praní špinavých peněz z nadnárodní společnosti PriceWaterhouseCoopers Petr Kranda.

„Popsaný způsob financování bych určitě nenazval standardním,“ říká. Jakýkoliv investiční fond totiž podle něj pracuje pro své klienty dlouhodobě a podle specifického zaměření. „Je tedy s otazníkem, proč by takový fond investoval do relativně krátkodobého financování a jak by byl schopen opakovat podobné transakce v rámci například několikaleté strategie v této oblasti. Podle mého názoru velice těžko,“ myslí si Kranda.

Ostatně sama skupina na svém webu uvádí, že se specializuje na investice do regulovaných finančních produktů. „Uplatňujeme naše znalosti a zkušenosti z finančních trhů prověřené generacemi, které aplikujeme individuálně, aby investiční programy skupiny IC GROUP nesly atributy kvality, stability a spolehlivosti,“ uvádí o sobě skupina na stránkách věnovaným investicím.

Podle Krandy je přitom angažmá karibské společnosti do státem financovaného byznysu jasným rizikem: „Z pohledu zamezování praní špinavých peněz všeobecně platí, že komplexnější struktura, případně zapojení exotických zemí, je bráno jako jeden z varovných signálů.“

Odstraněné weby

A podobně jako Kranda se vyjádřil i další odborník na oblast praní špinavých peněz a bývalý protikorupční detektiv Kamil Kouba: „Osobně si nedovedu představit českou banku nebo státního úředníka ministerstva zdravotnictví, který takový byznys odsouhlasí a provede.“

IC Invest Bank žádnou bankovní licenci v Česku nemá. V příslušných smlouvách zveřejněných v českém rejstříku přitom jako banka označena byla. Ostatně jako soukromá mezinárodní investiční banka s pobočkami po celém světě se prezentovala i na svých internetových stránkách.

„Mezinárodní investiční hybridní banka, která je součástí IC Group, sídlí v Dominikánské republice a má kanceláře v několika zemích světa,“ uvedla například společnost v jedné ze svých prezentací.

Když se Radiožurnál začal o aktivity společnosti zajímat, tak veškeré své internetové prezentace do druhého dne smazala. Během pár hodin zmizely nejen její oficiální stránky na adrese icbank.eu, ale také její profily na sociálních sítích či do té doby veřejně přístupný dokument s podmínkami pro vedení účtů klientů.

Fond o sobě každopádně například na internetu uváděl, že pod něj spadá investiční klub Royal Capital Club. „Prémiový program prestižního klubového investování královského investičního fondu tradiční malajské a jihovýchodně asijské královské rodiny a mezinárodní investiční skupiny IC Group,“ zní představení tohoto fondu, které bylo ještě minulý týden dostupné na webu IC Group.

Jak se ke karibské společnosti dostala nemajetná pražská Recea, není zcela jasné. Podle jednatele Recey Jana Kunce pomohly známosti. „Na IC Banku jsme dostali kontakt ze Slovenska přes jednoho známého,“ řekl Kunc Radiožurnálu. Jakékoliv podrobnosti v tomto směru ale sdělit odmítl.

Poskytnutí klíčových bankovních záruk ze strany IC banky nicméně Kunc na přímý dotaz Radiožurnálu potvrdil: „Čínský dodavatel chtěl nějakou garanci a to je věc mezi IC a čínským dodavatelem. Na to je smlouva mezi IC a čínským dodavatelem, že když nezaplatí Recea, tak zaplatí IC,“ vysvětluje Kunc.

IC Invest Bank přitom poskytla záruky v situaci, kdy na konci roku 2019 evidovala Recea ve svém účetnictví majetek v hodnotě kolem dvou milionů korun.

Dodávky respirátorů na klíč

A nebylo to zdaleka jediné angažmá skupiny IC v celém byznysu. Z dokumentů v rejstříku totiž vyplývá i to, že mateřská skupina IC Group měla respirátorový byznys takzvaně pod palcem od začátku až do konce. Pro firmu Recea zajišťovala nejen financování, ale i celní záležitosti. A starala se i o logistiku celé operace – od letecké přepravy z Číny až po skladování zboží v Česku.

To ostatně potvrdila i majitelka firmy Recea Prague Lenka Knížková. Na starosti to podle ní měla firma IC – ALS Logistics. „Ta pro nás zajišťovala agendu spojenou s logistikou charterové přepravy respirátorů od výrobce v Číně do České republiky, včetně nakládek v Číně, dopravy zboží a vykládek v České republice,“ vysvětlila Knížková. Firma podle ní měla na starosti také komunikaci s čínskými dodavateli a zajištění dodávek.

Děkan fakulty financí a účetnictví Vysoké školy Ekonomické v Praze Ladislav Mejzlík upozornil, že financování obchodů pomocí záruk je běžné, v případě dodávek pro stát by ale měl být původ peněz jasný.

„Pokud je účastníkem takové transakce stát, který dodávku hradí z veřejných prostředků, tak je důležité, aby takové financování transakce bylo transparentní,“ konstatoval Mejzlík.

Konkrétní transakce kolem společností IC bank a Recea děkan VŠE komentovat nechtěl, v obecné rovině ale připomněl, že karibské daňové ráje jsou pro případné problematické obchody ideální.

„Podstatou podnikání z Dominikánské republiky a dalších tzv. offshore zemí je kombinace anonymity a daňových úlev,“ připomněl Mejzlík. Společnosti, které se specializují na zakládání firem v Dominikánské republice, podle něj lákají klienty mimo jiné na velmi „flexibilní“ dominikánskou legislativu.

Mezi výhody pak vypočítávají třeba to, že společnost v Dominikánské republice nemusí vést záznamy o svých aktivitách, nemusí odevzdávat daňové přiznání a nemá ani povinnost být auditována. Stejně tak nelze veřejně dohledat údaje z karibského obchodního rejstříku.

Vyšetřování

Podle informací Radiožurnálu se celou věcí nyní zabývá specializovaný Finanční analytický úřad. „Cifršpióni“ podle zdrojů blízkých finančnímu šetření zjišťují mimo jiné to, zda financování nákupu respirátorů nemělo ve skutečnosti jen zakrýt důmyslný systém praní špinavých peněz. „Pověřuje se, zda ve skutečnosti ty peníze do byznysu nepřišly například ze zahraničí,“ řekl k tomu zdroj Radiožurnálu.

Na svých internetových stránkách každopádně skupina prezentovala mezi svými obchodními partnery mimo jiné velké bankovní domy, ale také menší privátní investiční fondy. Mezi nimi IC banka odkazovala například na českou investiční společnost Avant, která obhospodařuje jeden z investičních fondů skupiny jménem IC Invest Fund Sicav. Privátní investiční fond společnosti Avant je přitom na Slovensku v současné době prověřován pro podezření z praní špinavých peněz v souvislosti s kauzou podnikatele Norberta Bödöra a skupinou Penta.

V Česku je investiční fond IC Group psán na libereckého právníka Filipa Šourka. Ten říká, že fond neeviduje žádné nesporné závazky, ale zároveň dodává, že jestli nějaké má, zaplatí je. „Celá záležitost bude detailně zkoumána, kdy skupina deklaruje, že jakékoliv oprávněné pohledávky třetích subjektů budou ze strany jakéhokoliv subjektu v rámci skupiny vždy řádně vypořádány,“ napsal Šourek e-mailem.

Věřitel: „Byl jsem v šoku“

Jedním z těch, kdo Recee poskytli peníze s tím, že se za jejich půjčku zaručí právě IC Bank, byl přitom podle zjištění Radiožurnálu jednatel společnosti Deep Insight Martin Pavlica. Jeho firma půjčila na byznys s respirátory devět milionů korun. A to za velmi přísných podmínek – Recea měla vrátit peníze během dvou týdnů a s neobvykle vysokým, více než padesátiprocentním úrokem.

Pavlica sepsal s firmou Recea smlouvu, která mu zaručuje, že když firma peníze nesplatí, on dostane peníze od IC Banky – a to až 11 milionů korun. Dokládá to i dokument doplněný hlavičkou i razítkem IC banky, kde se společnost zaručuje, že mu peníze v případě problémů Recey vyplatí. Také tato listina je založená v rejstříku.

Vlastník neznámý, adresa virtuální. ‚Je mi jedno, jak to vypadá,‘ říká bývalý svářeč dodávající respirátory Číst článek

Jenže Pavlica ve skutečnosti své peníze ani po roce nedostal zpátky od Recey, ale ani od české pobočky IC Bank. Ta přitom mezitím zanikla – Rabiňák ji totiž na konci loňského roku zrušil. A z dokumentů přístupných v obchodním rejstříku vyplývá, že přitom oficiálně u notáře vyloučil existenci jakýchkoliv závazků firmy.

„Nerozumím tomu, k čemu došlo. Když jsem zjistil, že banka tu pobočku zavřela, tak jsem z toho byl v šoku,“ říká Martin Pavlica.

A byl to právě on, kdo proto podal návrh na zahájení insolvenčního řízení s firmou Recea Prague. Kromě toho Pavlica podal také trestní oznámení směřující mimo jiné na IC Invest Bank i na samotného Rabiňáka.

„Snažil jsem se komunikovat i jejich s centrálou v Dominikánské republice, ale bez odezvy. Byli jsme podvodně uvedeni v omyl poskytnutím bankovní záruky, což pro nás v té době podstatně snižovalo rizika,“ vysvětlil Pavlica.

Celou věcí se aktuálně zabývá i specializovaná protimafiánská policejní jednotka. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej obecně potvrdil, že detektivové loňské nákupy zdravotnického materiálu prověřují, jakékoliv podrobnosti ale sdělit odmítl.