Plaga: Kdybychom v létě nepodlehli iluzi, že covid zmizel, mohli jsme udržet školy déle v chodu

Sundání roušek v létě byla chyba, myslí si ministr školství Robert Plaga (za ANO). Pochybení ale vidí také v tom, že si je Češi v září opět nenasadili. V rozhovoru pro Radiožurnál také řekl, že pokud bychom v létě nepodlehli iluzi, že covid zmizel, mohli jsme později udržet školy déle otevřené. Po zmatcích kolem podoby letošních maturit, kdy změny požadoval premiér Andrej Babiš (ANO), pak odmítl, že by jeho ministerstvo nezvládalo svou práci. Rozhovor Praha 9:28 11. března 2021

Co byste za ten rok se svými zkušenostmi udělal jinak?

Pokud se zamyslím nad minulým létem, tak bych byl rád, kdybych to mohl vrátit. Kdybychom nepodlehli iluzi, že tu covid už tu není, protože by nám to určitě umožnilo udržet školy déle v chodu a nemuseli jsme v říjnu úplně zavřít první stupně, protože ta situace by nebyla taková. To minulé léto šlo určitě udělat lépe.

Že byste více a hlasitěji bojoval za to, aby se povinně nosily roušky ve škole?

Rozhodně. Je potřeba říci, že tehdy nejen vláda, ale i většina odborníků situaci podceňovala. Když se podíváte na ten další vývoj, tak nejsem rád, že jsme povinnost nosit roušky přes léto zrušili a nezavedli v září.

Tehdy to prosadil Andrej Babiš. Když mluvíme o tom, co se nepovedlo, co třeba to, když premiér přišel s návrhem úředních maturit, pak se třemi variantami maturit. Když jeho návrh vzbudil kritiku, tak sám se za ten nápad zkritizoval. Diskutoval o tom s vámi? Co to bylo?

Včera jsme se o tom intenzivně bavili. Říkal jsem od začátku, že ten nápad je hodně jednostranný. Byl vyvolán poptávkou studentů. Já jako ministr školství zodpovídám za celou soustavu. A ten návrh dobrý nebyl. A jsem rád, že jsem včera mohl představit řešení, které je výhodné a vhodné pro všechny strany.

Trochu to působí, že za vás dělá premiér práci a vy to nezvládáte. Proto se na to ptám, je to něco, co se nepovedlo.

Myslím, že když se podíváte na práci ministerstva školství, a to nejen mou, ale především mých kolegů, kteří již přes rok reagují na situaci, která se mění, ani epidemiologové ji nevyhodnocují správně a my na to musíme reagovat. Když se podíváte, jakým způsobem ministerstvo nastavilo komunikaci se školami, kdy komunikujeme přímo do datových schránek. A i když vláda rozhodne pozdě ve večerních hodinách, tak již druhý den odchází do datových schránek kompletní informace, co to pro školy znamená. Nasazení kolegů je enormní a nemyslím si, že svou práci nezvládáme, rozhodně ne.

Pak ale přijde premiér a řekne, co řekl. Omluvil se vám za ten zmatek, který způsobil?

Premiér má možnost vznášet témata, ale toto bylo jednostranné a nebylo to šťastné v situaci, kdy se maturity blíží.

Rozevírající se nůžky

Až epidemie opadne, jak chcete české školství znovu nastartovat? Jak se vypořádáte s nerovnostmi, které distanční výuka způsobila?

Je skvělé, že řada škol a učitelů se extrémně zlepšila v používání distančního vzdělávání. Ale máte pravdu v tom, že nůžky se rozevírají, protože ne v každé rodině jsou dobré podmínky pro distanční nebo online vzdělávání. Už v létě jsme do základních škol dali intervenci 1,3 miliardy korun na počítačové vybavení, které by se mělo dostat nejen k učitelům, ale i žákům. Ale přesto se nůžky stále rozevírají a rozevírat se budou.

Zatímco minulé léto jsme podpořili letní doškolující kempy, tak v letošním roce už toto stačit nebude. Jsme ve fázi, kdy v následujících dvou až tří letech musíme podpořit přivírání nůžek, to znamená intervence do vyrovnávání sociálních nerovností. I proto jsem požadoval a požaduji více peněz z fondu obnovy, z evropských peněz, abychom mohli v následujících dvou nebo třech letech provézt recovery plán a pomoci českému školství.

Velkým problémem jsou učňovské obory, jejich absolventi jsou bez praxe. Jak se to dá dohnat?

Je to velký problém. V každém vystoupení mluvím o maturitní a závěrečné zkoušce, ale v mediálním prostoru to opanovala maturita. Ale ty závěrečné zkoušky jsou také důležité. Po debatách s řediteli škol jsme natáhli termín, kdy si mohou dodělat praktickou po návratu až do konce prázdnin. Máte stoprocentně pravdu v tom, že to se v distančním samovzdělávání dohnat nedá. Koncentrace na praktickou část ihned poté, co bude možný návrat těchto žáků do škol a prodloužení termínu, kdy tu praxi mají získat, aby odcházeli do praxe vybaveni kompetencemi, kterými musí být vybaveni.

Jak bude vypadat zbytek toho letošního školního roku, vrátí se do školy ještě někteří žáci a studenti? Jak to vidíte?

Když se podíváte, a to je proč říkám, že jako ministerstvo svou práci zvládáme, tak jsme nikdy nestříleli termíny. Vždy, i když jsem za to býval kritizován, jsem říkal, že klíčové je rozhodnutí epidemiologů a modelářů. Jak to bude možné, jak se epidemiologická situace vyvine, a zní to možná jako klišé, závisí na všech z nás.

A když jste se ptal na to, co se nepovedlo. Jako ministerstvo školství jsme od podzimu upozorňovali také na to, že ve firmách není dostatečná míra home officů, jako to bylo na jaře. Byli jsme to my, kdo zvedl tu kartu povinného testování nejen ve školách, ale toho samotestování. To jsou věci, které mohly přijít dřív, jsem ale rád, že se úsilí ministerstva školství vyplatilo a povedly se aspoň teď na přelomu ledna a února, v případě firem od března.