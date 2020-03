Prymula: Pokud všichni budou dělat, co mají, křivka epidemie začne za měsíc klesat

Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula očekává, že by už v následujících dnech mělo dojít ke zlomu v pokračujícím strmém nárůstu případů nákazy novým koronavirem. A to alespoň v Itálii, která v Evropě patří k nejzasaženějším zemím. Náměstek ministra zdravotnictví to prohlásil na úterním brífinku po jednání vlády.

Během týdne až 10 dní by se přijatá opatření mohla pozitivně projevit také na křivce České republiky.

Zda se optimistická předpověď naplní, se podle Prymuly odvíjí od toho, zda budou lidé dodržovat vládní nařízení a doporučení.

„Co se týká prognózy, nikdo není v tuto chvíli věštec z křišťálové koule, aby řekl, že za 15 dnů bude konec. To určitě ne. Podíváte-li se na situaci v Evropě, tak uvidíte exponenciální nárůsty v jednotlivých zemích, které se samozřejmě nemohly nějakým způsobem projevit zpátky zhruba sedm dnů,“ uvedl Prymula po úterním zasedání vlády s tím, že každým dnem očekává, že dojde k takzvanému oploštění alespoň v Itálii.

„Neříkám, že budou klesat počty zemřelých. To bude ještě záležitost mnoha dnů, kdy by to teoreticky ještě mělo stoupat. Protože Itálie už udělala řadu opatření – a doufám, že jsou dodržována – tak by se to na jejich křivce mělo projevit,“ dodal.

Podle expertů, které v úterý citovala italská média, by mohlo šíření nákazy nového koronaviru v Itálii vyvrcholit za dva až 11 dní. I pak budou počty nakažených stoupat, už ale ne tak rychlým tempem. Odborníci firmy JPMorgan podle svých statistických modelů odhadují vrchol v počtu současných nakažených případů do sedmi dnů, napsala agentura Reuters.

Statistické modely americké společnosti JPMorgan také ukázaly, že v největších zemích EU – Německu, Francii, Španělsku, Itálii a Británii – by měl vrchol počtu momentálně nakažených přijít koncem března a celkem by se mohl přiblížit až 80 tisíc případům. Zhruba tolik případů dosud nahlásila Čína, odkud se koronavirus začal v prosinci šířit.

„Očekáváme, že v příštích dnech, tak do neděle, se ukáže, zda se vývoj epidemie v zemi zpomalí,“ řekl podle agentury ANSA Giulio Gallera z regionální vlády severoitalské Lombardie, kde je nejvíce případů nákazy. Z dosud 27 980 potvrzených případů nákazy v Itálii jich téměř 15 tisíc zaznamenali právě tam. V celé Itálii kvůli koronaviru zemřelo už 2 158 lidí a 2 749 nakažených se už zcela zotavilo.

Virolog Roberto Burioni, jehož citoval deník Corriere della Sera, se ale domnívá, že zpomalení šíření nákazy v Itálii bude trvat déle. Stejně tak experti z janovské univerzity předvídají, že vrchol šíření nákazy v Itálii přijde až kolem 25. března.

V šedesátimilionové Itálii platí od 10. března karanténa pro celou zemi a od 12. března jsou v zemi zavřené restaurace i obchody s výjimkou prodejen potravin a lékáren. Na pobřeží italské Riviéry se kvůli lidem, kteří navzdory vládnímu nařízení nedodržují karanténu a chodí volně ven, zavírají některé pláže a pobřežní promenády.

Situace v Česku

Co se týče šíření nového koronaviru v České republice, Prymula odhaduje, že během týdne až 10 dnů bychom měli vidět na naší křivce nějaký pohyb, to znamená oploštění.

„Pokud se to podaří, tak epidemie bude narůstat zhruba ještě měsíc a pak by měla jít dolů. Ale to je optimistický předpoklad, že opravdu všichni budou dělat, co mají, a že se nám podaří přenos limitovat,“ dodává.

V Česku je 396 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 52 víc než v pondělí večer. Provedených testů bylo zhruba 6 600. Na tiskové konferenci po úterním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). První tři lidé se z nemoci zcela vyléčili, naopak jiní tři pacienti nakažení koronavirem jsou ve velmi vážném až kritickém stavu, informovalo ráno ministerstvo zdravotnictví.

V Česku se nákaza novým koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli nemoci platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit.

