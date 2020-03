Dorazí do Česka milióny chybějících roušek a respirátorů? ‚Trh je nyní naprosto anomální,‘ říká Vojtěch

Rozhovor s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO)

Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) na tiskové konferenci uvedli, že už v minulosti se objednalo 15 milionů respirátorů a roušek, ale při nakládání do letadla to zahraniční státy zastavily. Je to pravda? Měli jste již s dodavateli podepsanou smlouvu?

Je rozdíl mezi rouškami a respirátory. V případě respirátorů to nebyl takovýto počet. V tomto případě šlo o roušky a určitý počet respirátorů, v zásadě ta čísla asi nejsou úplně podstatná. Podstatné je ale to, že ten trh je nyní naprosto anomální, objednávky se dělají v řádu minut, jednotlivé země se navzájem vysávají a je to velmi komplikované. Bohužel se skutečně stalo, že jsme v některých případech měli objednány respirátory a některé země z minuty na minutu zakázaly vývoz.

V České republice samozřejmě máme nějakou omezenou výrobu, kterou kompletně alokujeme, ale ta poptávka je větší, takže musíme hledat v zahraničí. Tím, jak se situace mění velmi dynamicky, tak se v několika případech stalo to, že jsme měli učiněnou sice nezaplacenou objednávku, protože nikdy neplatíme v tomto směru dopředu, a s dodávkou byl problém. Trh je naprosto jiný než při standardní situaci.

Mělo ministerstvo zdravotnictví podepsané nějaké smlouvy, protože podle portálu Hlidacstatu.cz ta čísla, že by měla Česká republika nakoupit takový počet ochranných pomůcek, nesouhlasí.

V tomto směru jedeme v jiném režimu, jedeme v režimu nouzového stavu. To znamená, že to není systém veřejných zakázek, kde bychom soutěžili několik dní nebo týdnů. Řešíme to v řádu minut a to objednávkami. Objednáváme tedy závazně tyto prostředky, které jsou objednány písemnou objednávkou, ta je potvrzena ze strany dodavatele. Ovšem ten prostředky poté z uvedených důvodů nedodal.

Na druhou stranu v těch zveřejněných smlouvách jsou objednávky od českých dodavatelů. Pokud jste tedy objednávali v zahraničí, musela se tam nějaká smlouva podepsat.

Pokud bychom objednávali a došli bychom k plnění, tak v takovém případě ano. Řešíme to ale skutečně písemnými objednávkami, nikoliv vyjednáváním o smlouvách, které by trvalo několik dní. V současném kontextu to musíme řešit v řádu několika minut. Děláme to a pokud nějaká takováto objednávka bude dodržena, tak všechny informace a dokumenty zveřejníme.

Ale žádné smlouvy na těch 15 milionů roušek a respirátorů nebyly podepsané?

Byly podepsány objednávky. Objednávka je v zásadě smlouva podle zákona. Pokud je objednávka akceptována, tak je to smlouva. Jestli se to jmenuje smlouva nebo objednávka, nehraje v podstatě žádnou roli.

Od českých firem, se kterými máte nyní podepsané ty smlouvy nebo objednávky na více než 165 tisíc respirátorů té nejvyšší ochrany, jste už ochranné pomůcky dostali? Proč k podpisům těch smluv došlo až ve čtvrtek a v pátek?

My jsme ty smlouvy podepsali na základě veřejné zakázky, která se před týdnem nebo dvěma týdny vypsala, to bylo na základě jednacího řízení bez uveřejnění. Smlouvy tedy byly podepsány v tomto týdnu, předtím jsem ale již samozřejmě vyjednávali s těmi jednotlivými dodavateli tak, aby nám veškerou svoji kapacitu alokovali. Takže těch zhruba 50 tisíc respirátorů, které jsme ze včerejška na dnešek rozvezli, nám poskytli již naši dodavatelé. A nyní máme další dodávky příští týden. V pondělí by to mělo být zhruba 40 tisíc.

Firma JB Pharma nám ale říkala, že se ozvala sama ministerstvu zhruba ve středu.

Ano, na základě vyhlášené veřejné zakázky.

Říkal jste mi ale, že nyní takto veřejné zakázky neprobíhají.

Ano, to proběhlo před vyhlášením nouzového stavu, kdy jsme museli postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ale objednávky na 15 milionů roušek a respirátorů v zahraničí proběhly ještě před vyhlášením nouzového stavu.

Ne, ne. To bylo až poté.

Má tedy pan premiér špatné informace, když říkal, že už to bylo v minulém týdnu?

Ano, to bylo v minulém týdnu. Nebo on to asi bere jako v tomto pracovním týdnu, když jsem začali velmi aktivně hledat dodávky v zahraničí. Ta situace je velmi dynamická, objednáváme postupně to, co je možné objednat. Následně usilujeme o to, abychom dodávky dostali do České republiky. Je naděje, že některé dodávky, které nebyly dodány, by mohly přijít v příštím týdnu. Není to statické, je to velmi dynamické. Situace se mění v řádu hodin a dní.

Platí informace pana premiéra, že by měla Česká republika vyslat do dvě letadla, která by měla přivézt zásoby respirátorů?

Ano, na tom pracujeme a o to usilujeme.

Už k této transakci máte podepsané nějaké smlouvy?

V tuto chvíli to řeší ministerstvo financí s panem ministrem vnitra. Objednávky by ale měly být podepsány v řádu hodin. Je to nyní v jednání a myslím, že je to skutečně velmi blízko.

Následně budou smlouvy uveřejněny?

Předpokládám, že ano, protože to je něco, co musí být samozřejmě zveřejněno.

Proč tedy nebyly zveřejněny smlouvy nebo objednávky na těch 15 milionů pomůcek?

Protože ta transakce neproběhla.