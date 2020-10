Co bude dál? Nejhorší model počítá s přírůstkem i 70 tisíc nakažených denně. ‚To je průšvih,‘ říká Dušek

Čerstvé prognózy vývoje koronavirové krize představil ve středu v Poslanecké sněmovně šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek. Poslancům ukázal čtyři varianty, jak by se nemoc covid-19 mohla v Česku dále šířit. I scénáře zlepšení počítají s tím, že by denní přírůstky nově nakažených mohly v příštím týdnu v průměru dosáhnout kolem 16 tisíc nakažených za den. Podle nejhoršího vývoje by se v půlce listopadu nakazilo 70 tisíc lidí denně. Přehled Praha 6:00 23. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současné reprodukční číslo odpovídá hodnotě 1,36, nejhorší model představený poslancům počítá s hodnotou 1,47. Snímek zobrazuje trhy na pražském Andělu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Ta červená linka je reprodukční číslo 1,4, kde vidíte, že by se trend exponenciality vyhnal až ad absurdum. A fakticky bychom byli i limitováni objemem testů, které děláme, abychom to chytili v počtech diagnostikovaných,“ řekl na úvod k jednotlivým prognózám ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek na středečním zasedání sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Současné reprodukční číslo – které ukazuje průměrný počet dalších lidí, kteří se infikují od jednoho pozitivně testovaného – odpovídá hodnotě 1,36.

„Tento nárůst musíme oploštit,“ prohlásil k tomu na středečním tiskovém brífinku po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). V opačném případě by podle něj začátkem listopadu zkolaboval zdravotnický systém.

Jak vypadá „superrizikový“ scénář, jak nejčernější prognózu označil před poslanci Dušek, a která čísla jsou naopak „vysněná“? Modely vytvořili vládní statistici na základě dat platných k 17. říjnu.

Aktuální scénář

Reprodukční číslo 1,29

Model počítá s tím, že denní přírůstek nově nakažených by se mohl v příštím týdnu v průměru pohybovat kolem 21 tisíc. A pokud zpřísněná vládní opatření nezaberou, zkraje listopadu bychom se mohli potýkat denně v průměru až s bezmála 30 tisíci nových případů.

Vládní statistici tak odhadují, že by mohly testy na covid-19 v prvním listopadovém týdnu odhalit celkem 205 tisíc pozitivních lidí.

Cílem vládních opatření je přiblížit se tomu nejvíce optimistickému scénáři, který je na snímku vyznačen zelenou barvou | Zdroj: ÚZIS

Popsaná prognóza se ze všech načrtnutých variant nejvíce blíží současné rychlosti šíření koronaviru. Přesto však pracuje už s mírným zlepšením epidemické situace. Aktuální stav je o něco horší.

Během tiskového brífinku po středečním jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) mluvil totiž o tom, že současné reprodukční číslo je 1,36. „Jsme bohužel v trajektorii, která nevyhnutelně vede k vyčerpání kapacit, ať ty kapacity (trasovací – pozn. red.) jsou jakékoliv,“ prohlásil, když zdůvodňoval nově přijatá vládní opatření.

A potvrdil to před poslanci i Dušek. „S tak velkým množstvím nakažených osob v populaci to znamená riziko velkého eskalovaného epidemického růstu,“ shrnul ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky s tím, že jde o „poměrně špatnou zprávu“.

Aktuální hodnota reprodukčního čísla dosahuje podle odhadů vládních statistiků 1,36 | Zdroj: ÚZIS

Nejčernější scénář

Reprodukční číslo 1,47

Vůbec nejhorší varianta, kterou ve sněmovně před poslanci ze zdravotního výboru ve středu Dušek představil, pracuje s reprodukčním číslem 1,47. Takový vývoj koronavirové pandemie by znamenal, že by mohl v příštím týdnu průměrný denní přírůstek nakažených překonat 25 tisíc. V prvním listopadovém týdnu by to pak bylo přes 42 tisíc a o týden později až 72 tisíc.

Ačkoli se aktuální hodnota reprodukčního čísla pohybuje podle odhadů zdravotnických statistiků kolem 1,36, sám Dušek přiznal, že rizikové scénáře je potřeba brát v potaz. Kolik přesně případů nákazy se v Česku nachází, nejde podle něj s určitostí říct.

„Nemůžeme spoléhat na to, že to, co je nadiagnostikováno, je přesně v populaci nakaženo. To není pravda, proto jsou ty scénáře dávány i v nějakých hodně rizikových variantách,“ prohlásil šéfstatistik. Upozornil rovněž, že téměř třetina všech provedených testů je v současnosti pozitivních.

Podíl pozitivně diagnostikovaných z celkového objemu provedených testů denně se aktuálně pohybuje kolem 30 procent | Zdroj: ÚZIS

„Toto je nejrizikovější obrázek, který bych si moc přál, aby už nebyl, aby se to změnilo,“ uvedl, když se během prezentace ve sněmovně dostal k podílu pozitivně diagnostikovaných z celkového objemu testů. „To je prostě průšvih,“ doplnil s tím, že jde o jasný signál komunitního šíření.

Dušek totiž poukázal na to, že ještě na konci srpna byl podíl pozitivních záchytů kolem 5 procent. Označil to za bezpečnou zónu. Zkraje září, když začaly opět chodit děti do škol, ale začal podíl narůstat. V polovině září se pohyboval už kolem 10 procent.

Scénář zlepšení

Reprodukční číslo 1,1

Pokud by se díky vládním opatřením přijatým minulý týden i tuto středu podařilo křivku vývoje koronavirové pandemie zbrzdit, mohlo by reprodukční číslo postupně klesnout na hodnotu 1,1. Tento model ukazuje, že by potom příští týden mohlo denně přibývat v průměru okolo 16 tisíc nově nakažených.

I tak je to ale výrazně vyšší počet nově diagnostikovaných, než koronavirové statistiky evidují v posledních dnech. Zatímco v pondělí testy odhalily nákazu u 8 tisíc lidí, v úterý to bylo skoro 12 tisíc lidí, a ve středu dokonce rekordních téměř 15 tisíc případů nákazy.

Přiblížit se tomuto scénáři přesto nestačí. „Musíme reprodukční číslo dostat pod jedna. I jedna je špatně, protože v tom obrovském počtu diagnostikovaných jednička znamená, že udržujeme setrvalý tlak,“ pokračoval ve zdravotnickém výboru Dušek.

Všechny scénáře s reprodukčním číslem nad 1 tak znamenají postupné zahlcení nemocniční péče, protože bude nakažených dál přibývat ve velkých počtech. Průchod epidemie je tak podle Duška potřeba zpomalit. Celou jeho prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Aktuálně je v nemocnicích 4400 lidí. Podle modelu s reprodukčním číslem 1,1 by bylo 10 tisíc lidí v nemocnicích dosaženo kolem 8. listopadu. Současnosti se blížící hodnota 1,29 by 10 tisíc přinesla už na konci října.

Vážný průběh nemoci se u pacientů objeví ještě s dalším zpožděním. Bez snížení reprodukčního čísla by jich bylo na konci října asi 2500, v polovině listopadu téměř 5000. V současné době je jich 657.

Nejoptimističtější scénář

Reprodukční číslo 0,73

Ze čtyř načrtnutých scénářů je model ukazující vývoj epidemické situace s reprodukčním číslem 0,73 ten vůbec nejvíce optimistický. Je to rovněž varianta, kterou by se Česko podle prohlášení vládních představitelů mělo ubírat. Vede totiž ke zpomalení růstu nakažených.

„Samozřejmě žádoucí by byla ta zelená spodní linka, kde je reprodukční číslo pod jedna. To by znamenalo, že by se po vrcholu začala reproducibilita viru v populaci snižovat,“ okomentoval Dušek scénář, který by znamenal už v posledním říjnovém týdnu pokles počtu nových případů za týden.

Šéf zdravotnictví Prymula po středečním jednání vlády uvedl, že cílem aktuálně platných opatření je dostat se na hodnotu 0,8. Povést by se to podle něj mohlo v řádu týdnů. „Pokud opatření budou dodržována, tak by se to mělo zlomit mezi druhým a třetím týdnem,“ uvedl ve středu.

Šéfstatistik Ladislav Dušek ve sněmovně na žádost poslanců představil čtyři scénáře dalšího vývoje | Zdroj: ÚZIS

Ministr tak počítá s tím, že k rapidnímu poklesu množství nově nakažených s pomocí přísných opatření by mělo dojít během dvou měsíců. „Snažíme se to udělat v době, která by neměla jakkoli interferovat s Vánoci, takže je naprosto nepravděpodobné, že by v prosinci takováto dramatická opatření byla uplatňována,“ doplnil.

Ve čtvrtek pak Prymula řekl, že vláda požádá sněmovnu kvůli koronavirové krizi o prodloužení nouzového stavu, který by měl skončit 3. listopadu. „Nedostaneme se během 14 dnů na hodnoty, které by umožňovaly jít dále bez nouzového stavu. Je zřejmé, že návrh přijde. A sněmovna posoudí, jestli je to na místě, nebo ne,“ uvedl.

Denní nárůst nových případů koronaviru v Česku opět zrychlil. Ve středu jich poprvé přibylo téměř 15 tisíc. Laboratoře jich odhalily 14 968, zhruba o 3000 více než v úterý. V zemi je nyní zhruba 124 tisíc nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. S covidem-19 dosud v Česku zemřelo 1739 lidí, z toho zatím 253 tento týden. Ve středu bylo obětí 108, dosud nejvíce za jeden den.