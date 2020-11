Škody se projeví, ale jsme schopní to nějak vyrovnat. Máme na to až devět let, věří ředitel základní školy

Žáci prvních a druhých tříd by se měli vrátit do škol 18. listopadu. Informace tentokrát přišly včas, shodují se řídící učitelé. „Opravdu to proběhlo tak, jak to mělo probíhat už dřív. To, co potřebuji, abych mohl první dva ročníky uvítat, mám k dispozici,“ potvrzuje Ondřej Lněnička, ředitel Základní školy profesora Švejcera v Praze 12.

