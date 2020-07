Slovinci zařadili Česko mezi bezpečné země. Lidé z Moravskoslezského kraje už nepotřebují testy

Obyvatelé Moravskoslezského kraje mohou bez testů na koronavirus cestovat do Slovinska. Pro Radiožurnál to v pátek řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Země podle něj zařadila celé Česko na seznam zelených zemí, kde nehrozí riziko nákazy. Češi s trvalým nebo přechodným pobytem v Moravskoslezském kraji museli dosud předložit potvrzení o rezervaci ubytování a negativní test. Bez něj museli do karantény.

Praha/Lublaň 12:52 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít