Odstonáním covidu to nekončí. Studie ukazují, že i mladé trápí měsíce nespavost a ztráta pozornosti

Není zapomínání jako zapomínání

Jen pro zajímavost: při podrobnějším vyšetřování pacientů s postcovidovým syndromem udávajících potíže s pamětí se ukazuje, že se nejedná o zapomínání tak jak to známe např. u Alzheimerovi demence, kde informace nevstoupí do paměti, ale o poruchu pozornosti. Ta je jakýmsi motorem pro většinu mentálních dovedností včetně vybavování z paměti. To dává dobrou naději, že po odeznění postcovidového syndromu pacient nebude mít takzvaně výpadek paměti na proběhlé události.