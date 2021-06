RegioJet nabízel samotesty pro návrat z ciziny. Podle ministerstva je to neakceptovatelné

Turisté se otestují sami, lékař je kontroluje jen přes video. Negativní potvrzení pak zašle e-mailem. Tak vypadá antigenní testování v režii pražské firmy Doktor na telefonu. Společnost RegioJet její služby nabízela Čechům vracejícím se vlakem z Chorvatska, podle ministerstva zdravotnictví ale samotesty pro cestování používat nejde. Praha 8:14 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí RegioJetu uvedl, že dopravce si službu prověřoval a samotesty nabízí jen jako službu externího partnera. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Udělal jsem si test, který jsem si zakoupil u společnosti RegioJet. Bylo to rychlé a bezproblémové,“ popsal Radiožurnálu svou zkušenost jeden z Čechů vracejících se vlakem z Chorvatska.

„Přihlásil jsem se na kód, který jsem dostal od RegioJetu. Byl jsem v online čekárně a během minuty se mi tam ukázala lékařka, se kterou jsem absolvoval test. Počkal jsem 15 minut, ukázal jsem jí to na kameru, ona si to ofotila a zhodnotila, že to je OK,“ dodal s tím, že potvrzení mu následně přišlo na e-mail.

Pro cestu do Chorvatska už není nutné potvrzení o bezinfekčnosti. Česko se přesunulo mezi zelené země Číst článek

Podobnou zkušenost v Chorvatsku popsali i další čeští turisté.

Ředitelce krajské hygienické stanice Splitsko-Dalmatské župy Željce Karin se ale takový postup nezdá. „Myslím, že to není v pořádku. Testy musejí dělat a vyhodnocovat zdravotničtí pracovníci,“ řekla Radiožurnálu.

Lékaře po videu pro Čechy nasmlouvala společnost Doktor na telefonu s.r.o., která provozuje portál Onlinetestovani.cz.

Pražská firma vznikla letos v lednu. Kontrakt mezi ní a RegioJetem, který jezdí mezi Chorvatskem a Českem od konce května, domlouval podle svých slov Ondřej Popek.

Popek Radiožurnálu řekl, že už na začátku téhož měsíce požádala společnost Doktor na telefonu ministerstvo zdravotnictví o validaci svých služeb, to zatím prý neodpovědělo.

Proto firma požádala o stanovisko Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje. „Ta se vyjádřila, že je vše v pořádku, podle toho se řídíme,“ popsal Popek s odkazem na web Onlinetestovani.cz, kde je detailní popis, jak služba funguje.

‚Neakceptovatelné‘

Na webu společnosti Doktor na telefonu je také uvedeno, že firma služby poskytuje v souladu s ministerstvem zdravotnictví. To tvrdí také jednatel firmy Marek Chatrný s tím, že jde o službu, která má lidem v době pandemických opatření zjednodušit život.

Kdo odmítá očkování, měl by převzít finanční odpovědnost za testy, navrhují zdravotní pojišťovny Číst článek

„Antigenní testování provádíme přes webový portál formou videohovoru v režimu distanční péče, takzvané telemedicíny, v souladu s praktikami ministerstva zdravotnictví,“ napsal Radiožurnálu Chatrný.

Resort s tím ale nesouhlasí. „Lékařské potvrzení o tom, že si člověk udělal samotest, byť je to v rámci nějakého videohovoru s lékařem, je pro cestování neakceptovatelné a není to splnění povinnosti podle mimořádného opatření. Že samotesty pro cestování nelze použít, na to byly upozorněny skrze ministerstvo zahraničí i cestovní kanceláře,“ reagovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Služba poskytovaná ‚v Česku‘

Ministerstvo zdravotnictví na svém webu navíc poukazuje na to, že „písemné potvrzení o výsledku testu musí vystavit poskytovatel zdravotních služeb s oprávněním v daném státu, kde test provedl“.

Firma se brání, že službu de facto neposkytuje v Chorvatsku, ale v Česku. „Službu poskytuje kvalifikovaný zdravotník na základě povolení krajské hygienické stanice a krajského úřadu v České republice, nikoli v zahraničí,“ vysvětlil Chatrný s tím, že bude o svém podnikání ještě tento týden s resortem jednat.

Mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj k tomu uvedl, že dopravce si službu prověřoval. Samotesty pro návrat Čechů domů prý ale nabízí jen jako službu externího partnera. „Je na něm, aby splnil veškeré náležitosti,“ dodal Ondrůj s tím, že v tuto chvíli už kontrakt nepokračuje.

Chorvatsko je totiž od pondělí na cestovatelském semaforu Česka mezi takzvanými „zelenými zeměmi“, tudíž cesty tam i zpět jsou bez omezení.