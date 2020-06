Končíme, nemáme co testovat. Nemůžu dobrovolníky držet v pohotovosti, vysvětluje prorektor Konvalinka

Iniciativa Akademie věd České republiky, která nabízela státu pomoc s testováním na onemocnění způsobené novým typem koronaviru, končí. Proč se dobrovolníci z řad vědců rozhodli stáhnout do zálohy? V Českém rozhlase Plus to vysvětloval prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Jan Konvalinka.

