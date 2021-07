Zakázku na testy do škol vyhrála firma Batist Medical. Za jeden antigenní test Česko zaplatí 19 korun

Zakázku na dodání 4,2 milionu antigenních testů na koronavirus, kterými se budou školáci testovat v září na začátku školního roku, vyhrála firma Batist Medical. Ve středu to potvrdil předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Společnost z Červeného Kostelce na Náchodsku podala podle něj nejvýhodnější z deseti nabídek, které správa obdržela. Testy jsou určeny pro výtěr z přední části nosu. Praha 17:56 21. 7. 2021 (Aktualizováno: 18:34 21. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakázku na 4,2 mil. covid testů pro začátek školního roku vyhrála Batist Medical | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle dostupných informací dodá Batist Medical testy od čínské společnosti Genrui Biotech v celkové hodnotě zhruba 80 milionů korun.

„Součástí zakázky je ještě možnost dokoupit za stejnou cenu dalších 1,2 milionu testů, které by mohly sloužit jako rezerva pro dodatečné testování,“ řekl ve středu Švagr.

Česko koupí od firmy jeden antigenní test za zhruba 19 korun, sdělil na dotaz Radiožurnálu. „Předpokládání termín dodání do našich skladů je 20. srpna.“

Stát vypsal tendr na více než čtyři miliony testů pro návrat dětí do škol, potvrdil šéf státních rezerv Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že zatím počítá s testováním dětí na covid-19 ve školách jen na začátku září. Další kroky podle něj budou záviset na vývoji epidemické situace.

Vláda na konci června schválila, že se děti v prvních dnech po zahájení školního roku v září třikrát otestují antigenními testy, které zajistí stát. Děti ve školách za testy platit nebudou.

Náklady ministerstvo zdravotnictví původně odhadlo na asi 210 milionů korun. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by peníze měly jít z Fondu solidarity EU.

„Proti původně plánovaným zhruba 50 korunám za jeden test to znamená, že jsme státnímu rozpočtu ušetřili 130 milionů korun. Novou podmínkou u této zakázky bylo, aby testy byly zaregistrované také na seznamu německé instituce BfArM (Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), což je obdoba českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Termín dodání do našich skladů je stanoven na 20. srpna,“ sdělil Švagr.

Testování během podzimu?

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ve středu uvedl, že vláda musí do půlky srpna kvůli nákupům rozhodnout, zda budou školy testovat žáky a studenty na covid-19 i dál na podzim. Povinné preventivní testování žáků antigenními testy na začátku září budou moci školy nahradit i testováním přesnější metodou PCR, pokud si ji podobně jako dosud zajistí samy.

Od 1. září skončí proplácení testů na covid z veřejného zdravotního pojištění, rozhodla vláda Číst článek

Kolik peněz od státu by za PCR testy mohly dostat, zatím není jasné. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové by měl být příspěvek proplácen zřejmě z peněz ministerstva školství, které doporučilo dát školám stejně jako do konce června za jeden PCR test 200 korun.

Vláda v pondělí rozhodla, že od 1. září se ze zdravotního pojištění už nebudou hradit preventivní testy na covid-19, které lidé potřebují například při cestování, pro návštěvu kulturních akcí či restaurací.

Výjimku budou mít lidé se započatým očkováním, ti, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, a děti do 12 let, pro které zatím vakcína není dostupná. Preventivní testování ve školách má být ale v září pro žáky zdarma bez ohledu na věk.

Ti, kteří se neotestují, budou muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro děti s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci.