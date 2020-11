Kdyby nám unikla data o lidech na internet, byl by to větší průser, říká Dzurilla o centrálním systému

Vláda dostávala již na jaře upozornění od odborníků, že pro zvládnutí druhé vlny koronaviru musí zřídit externí call centrum a získat až 3000 telefonních operátorů. Upozornil na to Radiožurnál. Již na začátku září ale hygienické stanice hlásily, že nestíhají kontaktovat nově nakažené. „S nabíráním nových lidí jsme museli počkat, až bude hotový centrální systém“, říká v rozhovoru Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci. Rozhovor Praha 17:59 13. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Dzurilla | Foto: Zdeněk Rerych | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč se na září nepodařilo zajistit takový počet operátorů, aby bylo možné stíhat trasování nově nakažených?

My jsme tehdy ještě budovali jednotný virtuální systém pro call centrum. Začali jsme to připravovat, propojovali jsme to s hygienickými stanicemi a začali jsme hned školit operátory na jednotný systém. Stalo se to kvůli tomu, abychom nemuseli posilovat jednotlivé krajské hygienické stanice. Hned, když byl systém připraven a propojen, tak jsme začali školit.

To znamená, že dříve to stejně být nemohlo, protože nebyl připravený systém?

V rámci jednotného systému to nešlo. Hygienické stanice se začaly připravovat tím, že nabíraly jednotlivé lidi do svých týmů. Ale co se týče centrálního zapojení profesionálních operátorů, to mohlo začít až tehdy, když jsme měli hotový ten jednotný systém.

Takže problém není?

Teď problém není, protože dneska navolává i dva tisíce lidí.

Mluvím o tom, že v květnu vznikl vládní materiál, který počítal se vznikem externího call centra. Vy tvrdíte, že nebyl připravený systém. Je to ten důvod, proč se s externím call centrem zatím nepočítalo a dodnes se nevysoutěžilo?

Rozlišoval bych dvě věci. Za prvé to je systém call centra a ten máme již dlouho...

A poté personální kapacity...

Přesně tak. Ty se navyšovaly v průběhu času. Když to skokově vyletělo a byl růst nakažených exponenciální, tak tehdy jsme to doháněli. Dnes ale jsme ale na kapacitě 13 tisíc pozitivních případů denně, naštěstí jsme vlastně už i pod touto hodnotou.

Znamená to ale, že i kdyby byly připravené personální síly, tak stejně nebylo na čem pracovat, protože systém nebyl hotový. Chápu to správně?

Od září už byl. Jinak, od 1. srpna jsme již systém měli zasmluvněný. Potřebovali jsme ho propojit na krajské hygienické stanice, protože někdy mají svá specifika. Museli jsme tedy propojit naši virtuální ústřednu se všemi krajskými systémy. Hygienické stanice si doplnily své kapacity lokálně a my jsme poté začali budovat centrální kapacitu.

Přesto se bavíme o několika měsících. Skutečně nebylo možné připravit systém dříve, aby vše od září, kdy přibývaly případy nakažených, bylo lépe připravené?

Materiál byl připravený koncem května, my jsme okamžitě pracovali na zasmluvnění. Poprvé se stalo to, že jsme zasmluvnili něco, co vzniklo dobrovolnickou akcí. Nebylo tam žádné zpoždění ani na naší straně, ani na straně dodavatelů. Do konce jsme to dotáhli prvního srpna, od té doby probíhaly práce. Jde to super tempem, protože se přichází se sebereportováním, s eRouškou, s automatizací. Kdybychom do toho posílali zdravotní data lidí nebo kontakty ještě předtím, než jsme to zasmluvnili a objevilo se to někde na internetu, tak bychom byli ještě v daleko větším průseru.

Kolik operátorů pomáhá s trasováním nakažených teď?

Včera to bylo 1500 lidí.

Není to stále málo?

Je to v rámci těch kapacit, které my potřebujeme. Chceme pokrýt ty denní přírůstky.

Dobře, ale když se v materiálu mluvilo o tom, že těch lidí by mělo být alespoň tři tisíce. Je to stále polovina.

Jde o to, kolik se toho stihne. Ten materiál taky něco odhadoval, nevěděli jsme tehdy, jak dlouho bude trvat epidemiologické šetření, vůbec se neuvažovalo o nějakém sebereportování. Dnes ten hovor tedy trvá daleko kratší dobu. Ti včerejší (čtvrteční. pozn. red.) operátoři vyřešili 8 275 pozitivních případů. Do 24 hodin pokryjeme všechny přírůstky, které v tom dni jsou.