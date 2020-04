ONLINE: V Česku zemřelo v souvislosti s koronavirem 62 lidí, nakažených je už bezmála 4500 osob

V Česku zemřelo 62 lidí, u nichž byla potvrzena nemoc COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Doposud se uzdravilo 78 nakažených. Nakažených je 4475, testů bylo provedeno 80 304.

Nejvíce nakažených lidí v přepočtu na 100 000 obyvatel má Praha. V hlavním městě je 1147 lidí s COVID-19, což znamená více než 84 nakažených na 100 000 obyvatel. Z celkového počtu nakažených tak na Prahu připadá více než čtvrtina případů.

Spojené státy čekají nejtěžší týdny, během nichž přijde mnoho lidí o život. V sobotu to prohlásil americký prezident Donald Trump. Sledujeme online Praha 10:03 5. dubna 2020

Podle aktualizovaných údajů na webu ministerstva zdravotnictví mezi oběťmi přibyli od sobotního večera další tři lidé. Doposud se uzdravilo 78 nakažených, jejich počet zůstal stejný. Nakažených je 4475, testů bylo provedeno 80 304.



Tři lidé s nákazou v sobotu zemřeli v Praze. Jedné z obětí v hlavním městě bylo méně než 50 let, dalším dvěma bylo více než 90. Šlo o dvě ženy z domova pro seniory v Michli, které měly srdeční potíže a zemřely ve Všeobecné fakultní nemocnici. Další úmrtí byla ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V neděli pak přibyla oběť v Pardubickém kraji. Také tomuto zemřelému ještě nebylo 50 let.

V sobotu přibylo v České republice 282 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem, od půlnoci pak další tři. Počet byl nižší než v pátek, kdy ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 332 nových nemocných - nejvíce za posledních sedm dní. V pátek však laboratoře také provedli zatím nejvíce testů, 6889. V sobotu jich bylo provedeno 6134. Celkem bylo testů včetně opakovaných u stejného člověka provedeno podle údajů z dnešního rána 80 304.

Následuje Olomoucký kraj, kde je přes 63 nemocných na 100 000 obyvatel. Nejméně zasažený je Jihočeský kraj s necelými 19 případy na 100 000 obyvatel.

Z Česka má nemoc podle údajů hygieniků 86 procent nakažených, zbytek si ji přivezl ze zahraničí, zejména z Rakouska a Itálie. Nejvíce nemocných je ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá přes pět procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nakaženými téměř 18 procent.

V nemocnici bylo s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví k sobotě 383 lidí, z toho 86 ve vážném stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 183 lidí.

Těžké týdny v USA

Spojené státy čekají nejtěžší týdny, během nichž přijde mnoho lidí o život. Podle agentury Reuters to v sobotu prohlásil americký prezident Donald Trump. Zároveň zopakoval, že Spojené státy musí zrušit omezení zavedená ve snaze zabránit dalšímu šíření viru a znovu otevřít svou ekonomiku, jak jen to bude možné.

„Budeme nadále využívat veškerou naši moc, veškeré naše pravomoci, všechny zdroje, které máme, abychom udrželi naše lidi zdravé, v bezpečí a tuhle věc ukončili. Chceme tuto válku skončit. Musíme se vrátit zpátky do práce. Musíme zemi znovu otevřít,“ prohlásil Trump.

Federální vláda podle něj vyšle do boje s koronavirem tisíce armádních zdravotnických pracovníků. Do státu New York, který je současných epicentrem epidemie v USA, by mělo dorazit na 1000 lékařů a sester.

Spojené státy jsou co do počtu nakažených nejvíce zasaženou zemí na světě, koronavirus tam testy potvrdily už u více než 312 000 lidí. Přes 8500 z nich tam nákaze podlehlo. Bílý dům již dříve prohlásil, že si nemoc COVID-19 způsobená koronavirem v USA vyžádá 100 000 až 240 000 obětí.