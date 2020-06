Nařízení vlády od pondělí přehledně: až 1000 lidí na hromadných akcích, galerie i zoo bez omezení

Od pondělí 22. června se uvolňují další opatření zavedená kvůli koronavirové epidemii. Mohou se pořádat akce až pro 1000 osob, provoz koupališť, ZOO, hradů nebo galerií se vrací do normálu. Roušky v hromadné dopravě zůstávají povinností do konce června, pak by se ale i toto nařízení mohlo rozvolnit. Žáci si vysvědčení budou moci vyzvednout osobně.

