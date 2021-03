Co bude po třech týdnech lockdownu? Rozvolňovat se podle Babiše nebude, žádné další plány nezmínil

Lidé by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neměli počítat s rozvolněním protiepidemických opatření po ukončení nynějších omezení. Případné uvolnění bude záviset na dodržování restrikcí a na postupu očkování, situace to zatím neumožňuje. Babiš tak ve čtvrtek odpověděl ve sněmovně na dotaz poslance Martina Jiránka (Piráti), co vláda plánuje po ukončení nynějšího třítýdenního lockdownu. Žádný plán premiér nesdělil. Praha 19:18 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš nepředstavil žádný plán, co vláda hodlá dělat po ukončení nynějšího třítýdenního lockdownu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„My určitě rozvolňovat nebudeme, není na to důvod,“ prohlásil před poslanci premiér. Chtěl by, aby se život v Česku co nejdříve vrátil do normálu. Podle něj je nejprve třeba snížit nárůst nakažených a počet hospitalizovaných s koronavirem.

„Musíme teď vydržet. Ale něco slibovat skutečně nechci, protože jsme v minulosti už slibovali xkrát a zkrátka ten vir je nevyzpytatelný,“ uvedl Babiš. „Ani nechci dávat nějaké predikce. Nejsem schopen tady říkat nějaká konkrétní čísla. Zkrátka ta predikce není možná,“ řekl.

Pokud Piráti vědí přesně, co se stane, měli by to vládě sdělit, uvedl premiér. „Potřebujeme odlehčit českému zdravotnictví. A podle toho, jak se to vyvine, budeme reagovat,“ dodal.

Ministerský předseda také uvedl, že francouzský prezident Emmanuel Macron nabídl Česku dalších 15 tisíc vakcín. Podrobnosti neuvedl, řekl jen, že ho Macron oslovil ve čtvrtek v noci. „V noci psal Macron, že poskytne dalších 15 tisíc vakcín,“ řekl Babiš. Už koncem února informoval, že Francie slíbila 100 tisíc dávek vakcíny.

Později informaci, že Francie pošle Česku 15 tisíc dávek vakcín AstraZeneca, potvrdil na twitteru francouzský velvyslanec v Praze Alexis Dutertre. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by měly dorazit příští týden.

Babiš také komentoval odmítnutí vakcíny od firmy AstraZeneca, kterou Česku nabídly Spojené arabské emiráty a která byla vyrobena v Indii.

„Stát si nemůže dovolit nakupovat vakcínu z černého trhu od podivných firem za předraženou cenu, a ještě s platbou dopředu,“ uvedl.

Podle premiéra tato šarže není v Evropě povolena a Česku ji nabídla soukromá společnost Natalya Muzaleva se sídlem v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

Premiér v odpovědi na interpelaci Jana Farského (STAN) odmítl, že by vláda rozdělovala vakcíny mezi jednotlivé kraje podle nějakého politického klíče, jak v rozhovoru pro Seznam Zprávy naznačil někdejší očkovací koordinátor Zdeněk Blahuta.

Babiš trval na tom, že vakcíny směřují do krajů podle podílu obyvatel nad 65 let. Farský o tom měl pochybnosti a tvrdil například, že v takovém případě by třeba v Libereckém kraji chybělo 6355 vakcín. Babiš to ale odmítl slovy, že Farský vylhaně vyvolává střet.