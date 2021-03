Čínský výrobce mění postoj a testy do škol dodá, tvrdí firma Masanta. Pomohla prý ambasáda

Český vítěz tendru na antigenní testy do škol prý zdravotnický materiál od čínské firmy Singclean nakonec získá. Firmě Masanta v přemluvení výrobce údajně pomohla čínská ambasáda. Radiožurnál informoval o tom, že vztahy mezi výrobcem a dodavatelem ochladly kvůli mocenským tlakům v souvislosti s využíváním linek na výrobu respirátorů z Tchaj-wanu. Praha/Peking 12:54 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testy od čínské společnosti Singclean, které do škol dodá česká firma Masanta | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

„Výrobce Singclean dnes začal komunikovat standardním způsobem,“ uvedl šéf společnosti Masanta Martin Ladyr ve středu s tím, že pozitivní vliv na změnu názoru výrobce měla i čínská ambasáda, kterou česká firma kvůli mocenským tlakům okolo nákupu testů kontaktovala.

Ladyr vlastní zároveň společnost Good Mask, která provozuje čtyři výrobní linky na výrobu respirátorů z Tchaj-wanu. Mohla to být prý záminka pro neférový mocenský boj, který se rozehrál na pozadí nákupu testů do škol. Čínský výrobce kvůli tomu otálel s odesláním dalších testů.

„I když se zřejmě konkurenci nelíbí, že jsme státu nabídli požadované antigenní testy s naprosto zanedbatelnou marží, a odhalili tak skutečné ceny antigenních testů, tak považuji za naprosto nepřijatelné, aby si brali za rukojmí naše děti,“ dodal Ladyr.

Ten v úterý večer Radiožurnálu také řekl, že „někdo s mocí a vlivem“ zástupce firmy Masanta „vykreslil jako démony, kteří se profilují proti Číně“ a kteří podporují protchajwanskou politiku.

První dodávka už ve středu

Česká firma od středečních ranních hodin zaváží první část dodávky antigenních testů do skladů u Opavy. Redakci to potvrdila Správa státních hmotných rezerv. Masanta by ve středu podle smlouvy měla předat 1,5 milionu výtěrových antigenních testů z přední části nosu. Zbylých 3,5 milionu testů musí do skladů dodat do 12. dubna.

Nákup antigenních testů do škol ve středu dopoledne řešil i Ústřední krizový štáb, potvrdil to jeho šéf, vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD. Šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr podle něj přítomné členy ujistil, že komplikace s plněním dodávky nehrozí.

„Oni byli takto ujištěni tou dodavatelskou firmou. Žádné oficiální informace o tom, že by byly komplikace, respektive že by se ty komplikace nepodařilo vyřešit, zatím nemám,“ uvedl po jednání na dotaz Radiožurnálu Hamáček.

Radiožurnál s dotazem na dodávky testů oslovil i čínskou firmu Singclean, na e-mail zatím nereagovala. S žádostí o vyjádření se redakce obrátila také na velvyslanectví Čínské lidové republiky.